Warm binnen? Deze planten kunnen je huis helpen koelen

Er komen hoge temperaturen aan deze week – dinsdag, woensdag en donderdag rond de 27 graden – dus ook in huis zal het warm zijn. Alle kleine beetjes helpen (en je wil de airco vast niet op standje vrieskist zetten), dus een lijstje met planten die je huis zouden kunnen helpen koelen.

Wist je trouwens hoeveel het kost als je ‘s nachts de airco of ventilator aan laat staan?

Planten om je huis te koelen

Planten staan niet alleen mooi in je huis, maar kunnen de ruimte dus ook enigszins koelen. Om veel graden zal het niet gaan, maar elk klein beetje is mooi opgenomen. Plus: als je nog twijfelt welke planten je precies in huis moet halen, kan dit lijstje je uit de penarie helpen.

Het zit zo: planten laten water via de bladeren verdampen, wat de ruimte rondom de plant verkoelt. Volgens NASA dragen planten sowieso bij aan de afkoeling van de aarde – denk maar eens aan schaduw, bijvoorbeeld – maar dat kan dus ook binnenshuis werken. Daar is wel minder onderzoek naar gedaan, maar doordat het water uit de bladeren verdampt, vindt er verkoeling plaats. Daarnaast reinigen planten ook de lucht in je huis en dat is altijd mooi meegenomen.

Hoe groter de bladeren of hoe meer bladeren er zijn, hoe groter het effect van de verkoeling. Daarom zouden deze planten je kunnen helpen je huis koel te houden:

Aloë vera

Vrouwentong

Graslelie

Drakenklimop

Krulvaren

Bamboepalm

Goudpalm

Sommige planten, zoals de vrouwentong, slaan veel water op in hun bladeren voor tijden van schaarste. Mocht de temperatuur oplopen, raken ze dit water ook weer kwijt via hun blader. De drakenklimop is dan weer heel goed voor het reinigen van de lucht.

Hoofd koel houden bij warm weer

Hopelijk zul je de komende warme en zonnige dagen niet alleen maar binnen spenderen, maar kom je lekker veel buiten. Ook dan zijn er legio tips om het hoofd koel te houden. Vermijd bijvoorbeeld cafeïne, verkoel je polsen, slapen en nek en denk aan water, schaduw en zonnebrand. Ga je toch voor een ventilator of airco? Metro zette eerder al uiteen hoe (on)zuinig verschillende methodes van verkoeling zijn.

