Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik verdien 1800 euro netto per maand’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 30-jarige Alex, die dol is op zijn baan in het magazijn.

Beroep: magazijn onderhoud

Woonsituatie: eigen huurwoning in Vlaanderen (400 euro per maand)

Netto maandinkomen: 1800 euro

Al 10 jaar werkt Alex bij zijn huidige werkgever. Hij heeft het naar zijn zin. „Ik ruim verpakkingen op, het plastic en karton. Ik doe alles omtrent het onderhoud van het magazijn. Hiervoor heb ik bij een chocoladefabriek gewerkt als inpakker en daarvoor als aanvuller in de supermarkt.”

Hoe vind je zelf dat je er financieel voor staat?

„Rondkomen gaat goed. Iedere maand zoek ik even naar een evenwicht. Aan het eind van de maand kijk ik wat heb ik uitgegeven en wat ik eventueel kan verminderen, qua uitgaven. Soms lukt het om te sparen, maar soms laat ik het geld ook op mijn lopende rekening staan. Dat doe ik bijvoorbeeld als ik op reis ga. Dat is ook waar ik voor spaar, drie keer per jaar ga ik lekker op vakantie. Mijn favoriete land is Canada.”

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Thuis werd er eigenlijk helemaal niet over geld gesproken. Ik kom uit een normaal gezin met één broer en één zus. Mijn moeder heeft ons opgevoed en mijn vader heb ik eigenlijk nooit gekend. We hadden het prima, kregen zakgeld als beloning en leerden om te sparen voor later. Sparen was een stap naar onafhankelijkheid en volwassenheid.”

Hoe ging en ga je met geld om?

„Ik heb geleerd altijd naar de prijs te kijken, voordat je iets koopt. En als ik niet voldoende geld heb, dan wacht ik tot ik genoeg heb om wel iets te kopen. Ik ben nooit iemand geweest die zomaar mijn hele salaris uitgeeft. Ondanks de inflatie is het me altijd gelukt niet zomaar te veel geld uit te geven. Schulden wil ik echt niet maken, dat wil ik zelfs absoluut vermijden. Eén keer heb ik geleend. Dat was een bedrag van 20.000 euro om een auto te kopen, maar dat is gelukkig allemaal afbetaald.

Wat ik het liefst wil is gewoon een goed leven, gelukkig worden. En ik zou daarbij voldoende geld willen hebben om gelukkig te zijn, maar ik hoef niet rijk te zijn. Ik wil gewone, leuke dingen kunnen doen. In mijn generatie hebben veel mensen de doelstelling financieel onafhankelijk te zijn, ik wil gelukkig zijn. Natuurlijk vind ik geld belangrijk, ook voor de toekomst, en je moet de belasting kunnen betalen.”

Vind je het belangrijk een buffer achter de hand te hebben?

„Ja, als ik met pensioen ga zou ik het liefst 45.000 euro achter de hand hebben. Dan hoef ik nooit te lenen en kan ik het altijd onder controle houden. Verder zou ik ook graag een huis kopen, maar dan alleen als dat zou kunnen zonder hypotheek. Dan zou ik dus nog wel flink moeten sparen.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Dat maakt zeker uit. Dan heb je een extra bedrag waarmee je iets kunt opzetten, of sparen. Je kunt het houden, zeker als het gewoon extra binnenkomt.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Alleen als je deelt met mensen die je kunt vertrouwen. Als mensen van je willen profiteren, dan zou ik die het liefst willen vermijden. Eén keer in mijn leven is het gebeurd dat iemand misbruik van mij maakte. Dat was gelukkig niet op basis van een vriendschap, maar dat was meer een kennis. Die persoon kwam naar mij toe en wilde 150 euro lenen. Ik heb hem dat geleend en hij zou het terugbetalen, maar is zijn woord nooit nagekomen. Dan heb je geen respect voor een ander, of andermans geld.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld maakt gelukkig. Vooral als je weet dat je er hard voor hebt gewerkt en als je probeert iets op te bouwen. Als ik werk, dan word ik daarvoor beloond, omdat ik weer dat ik een prestatie heb geleverd. Ik ben altijd een goede werknemer geweest en ik ben zeer tevreden. Ik zou best meer willen verdienen, maar dan zou ik niet willen dat mijn collega’s daar vanaf weten. Dat zou allemaal heel discreet moeten gebeuren en ik zou daar nooit mee te koop lopen.

Ik vind dat iedereen er het beste van moet proberen te maken. Probeer jezelf een doel te stellen en maak er het beste van op basis van je eigen loon en inkomen, zonder te vergelijken met anderen.”

