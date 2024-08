Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Imanuelle Grives open over gevangenisstraf in De Slimste Mens: ‘Soms kom je jezelf tegen’

Actrice Imanuelle Grives nam gisteravond deel aan het quizprogramma De Slimste Mens, waar ze openlijk sprak over haar tijd in de gevangenis. En hoe ver zal ze het schoppen in de aflevering voor de finaleweek?

Het is de laatste aflevering van De Slimste Mens voor de finaleweek, waarin de beste spelers één voor één terugkeren. Ondertussen zijn er heel wat opvallende momenten gepasseerd. Zo blijkt Maarten van Rossem om deze reden ‘fan’ te zijn van Taylor Swift.

Positieve uitkomst voor Grives

Al snel vraagt presentator Philip Freriks naar de „kleine onderbreking” in de carrière van Grives. In 2019 werd Grives op het Belgische festival Tomorrowland opgepakt vanwege drugsbezit. Ze kreeg een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. Uiteindelijk zat ze twee maanden in de gevangenis.

„Je hebt je excuses gemaakt”, aldus Freriks, „en je hebt er een boek over geschreven.” Grives kan inmiddels zeggen dat het positief heeft uitgepakt. „Soms kom je jezelf lekker tegen en dan moet je daarmee dealen”, verklaart de actrice in De Slimste Mens.

‘En door’

„Áls je daarmee dealt, is het aan de andere kant zoveel leuker. Want je leert ervan.” Grives zegt nu ook motivational speeches te geven. Freriks is daar wel benieuwd naar. „Gisteren was ik op een school en dan mogen leerlingen allerlei vragen stellen over mij en over mijn leven.” BN’ers lijken zo perfect, legt Grives uit, maar als ze „op hun bek gaan” kun je daar ook van leren.

„That’s life. En door”, zegt Grives nog over die periode.

De Slimste Mens

Mede-deelnemer Max Terpstra zegt te werken aan een tv-programma over ‘ontvluchten’. „Dat je na een drukke week de kroeg in duikt om aan iets anders te denken en je te verdoven. Ik wil weten wat mensen drijft te ontvluchten.” „Herkenbaar”, fluistert Grives.

Later in de uitzending vertelt Freriks ooit paratyfus opgelopen te hebben van het eten van een snack uit de muur. „Paratufys!? Wil je alsjeblieft uitleggen wat dat is?”, vraagt Grives die gefascineerd is door het woord. „Het is lang geleden, maar het was niet goed in mijn buik”, antwoordt Freriks.

‘Zo werkt het niet’

De tussenstand na de galerij-ronde staat op 174 seconden voor Grives, 234 seconden voor Terpstra en 326 voor Jet Berkhout, die uiteindelijk de slimste van dag is geworden. Dat betekent dat Grives het moet opnemen tegen Terpstra in de finale.

In de finale blijft Grives haken op 8 seconden tegenover de 192 seconden van Terpstra. Ze maakt een moeilijk gezicht en schrikt bij de realisatie van de tussenstand: „Ik kan het gebruiken om 20 seconden erbij te kunnen winnen.” „Ik gun het je van harte , maar zo werkt het niet helaas”, aldus Freriks.

Terpstra weet bij de ronde over Avicii te antwoorden dat de overleden dj uit Zweden komt en dus heeft hij Grives verslagen. „Ik vond het echt heel erg leuk om erbij te zijn”, sluit ze af.

