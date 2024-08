Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een traantje laten op werk: in deze branches huilen werknemers het vaakst

Tegen de tranen vechten of een huilbui op het toilet verbergen voor je collega’s. Het kan soms gebeuren, maar in bepaalde sectoren overkomt het werknemers vaker dan elders. Een onderzoek toont aan in welke branches dit het meest voorkomt.

Het onderzoek toont aan waarom er gehuild wordt op werk en in welke branches – onder de Britten – de tranen het rijkelijkst vloeien.

Wat zijn de oorzaken van huilen op werk?

Zo heeft meer dan een derde van de Britten het afgelopen jaar minstens één keer gehuild op het werk, waarbij 55 procent van hen stress als oorzaak noemde. In het onderzoek onder tweeduizend werknemers hield 27 procent een burn-out verantwoordelijk voor de watertoevoer, terwijl 15 procent zei dat het werk zelf genoeg was om in tranen uit te barsten.

Vrouwen huilden vaker op het werk, zij waren goed voor twee derde van de tranen vergeleken met 34 procent onder mannen. Ook onder leeftijdsgroepen zitten verschillen. Gen Z bleek de meest voorkomende leeftijdsgroep te zijn die huilt op het werk, met 34 procent van de respondenten die toegaven dat ze dat hadden gedaan; een schril contrast met de 7 procent boomers die dat deden.

De meeste tranen vloeien in deze sector

De banen zelf kunnen er ook voor zorgen dat personeel meer huilt, wellicht vanwege de druk of onderwaardering, stelt het onderzoek. Leraren en mensen die in het onderwijs werken bleken het vaakst in tranen uit te barsten, maar ook werknemers in de gezondheidszorg, de horeca, de financiële sector en de bouw staan op de lijst.

En heb jij wel eens een traantje gelaten op werk? Slechts één op de tien mensen oordeelt over anderen die huilen. Daarnaast gaf 26 procent van de respondenten aan het ‘niet oké’ te vinden om te huilen in het openbaar.

Verlichting

Psychotherapeut Sonal Thakrar legt in het licht van het onderzoek aan Metro UK uit dat het een „oud stereotype” is dat huilen een teken van zwakte is. „Huilen is een natuurlijke biopsychosociale reactie, een deel van de menselijke ervaring dat aangeeft dat we emotioneel overbelast zijn. Huilen kan verlichting geven.”

