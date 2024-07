Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de beste dag om te solliciteren, aldus loopbaanexpert

Een baas die continu op je huid zit of misschien vind je je werk simpelweg niet uitdagend genoeg. Er zijn tientallen redenen om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Wist je dat je de kans om ergens aangenomen te worden aanzienlijk kunt vergroten door op de juiste dag te solliciteren?

Het moment waarop jouw sollicitatiebrief op het bureau van je hopelijk toekomstige baas belandt, heeft veel invloed op de kans dat je die droombaan ook daadwerkelijk krijgt. Dat stelt loopbaandeskundige Robbie Bryant van het Britse opleidingsinstituut Open Study College.

Solliciteren goed timen

Het is volgens hem dan ook belangrijk om het versturen van je sollicitatiebrief goed te timen. Je wilt namelijk niet dat jouw brief meteen het eerste is wat de interviewer op maandagochtend te zien krijgt. En ook vrijdag, vlak voor het weekend, is niet het beste moment om proberen indruk te maken. Volgens Bryant is dinsdag de dag waarop je de meeste kans maakt.

„Maandag kan behoorlijk chaotisch zijn. Er moeten vaak dingen uit het weekend ingehaald worden en er moet veel gepland worden. En later in de week kan het lezen van jouw sollicitatiebrief tussen alle andere dringende zaken door er ook makkelijk bij in schieten”, zegt hij tegen Metro UK. „Kies daarom voor wat extra geluk dinsdag,”

Denk ook aan het tijdstip

En ook het tijdstip waarop jouw sollicitatiebrief binnenkomt is volgens Bryant van belang. „De meeste mensen werken tussen 08.00 en 18.00 uur, waarbij de werkzaamheden vaak volgens het klassieke 9-tot-5-schema gebeurden. Het is daarom het beste om je sollicitatie vroeg in te dienen, rond 08.45 uur. Dat helpt om bovenaan het prioriteitenlijstje van die dag te komen.”

Mocht je in het weekend toevallig inspiratie hebben voor het schrijven van de perfecte sollicitatiebrief, dan is het belangrijk om hem niet direct te versturen. „Klik nooit op zaterdag of zondag op verzenden”, adviseert Bryant. „Sla je concept gewoon op en stel een herinnering in om de brief op dinsdag om 08.45 uur te versturen. Een mail op zaterdag- of zondagochtend wordt over het algemeen niet gewaardeerd.”

