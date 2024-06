Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze mensen krijgen meer geld vanaf 1 juli

Volgende week is het 1 juli, dan zitten we precies op de helft van 2024. Er gaan een aantal dingen veranderen die invloed kunnen hebben op je portemonnee. We zetten op een rij wie meer geld krijgen en wat er nog meer verandert.

De belangrijkste verandering is dat het minimumloon omhoog gaat. Er is sprake van een stijging van 3,09 procent, wat betekent dat het 13,68 euro per uur zal zijn (voor werknemers vanaf 21 jaar). Het minimumjeugdloon zal ook stijgen. Kinderen van 15 jaar verdienen minimaal 4,10 per uur. Jongeren van 20 jaar krijgen minimaal 10,94 euro. Alle andere leeftijden zitten daar ergens tussenin.

Meer geld voor AOW’ers

Wie een uitkering heeft, zal ook meer geld ontvangen. Dat komt omdat de uitkeringen meestijgen met het minimumloon. Alleenstaanden met een bijstandsuitkering krijgen netto 1243 euro per maand. De AOW (algemene ouderdomswet) wordt ook hoger, namelijk 1486,24 euro. Als je getrouwd bent of samenwoont krijg je een lager bedrag. Wie flink meer dan het minimumloon krijgt, is de premier van Nederland. Lees hier hoeveel hij verdient.

Ouders moeten ook rekening houden met een aantal veranderingen. Ouders van kinderen met een indicatie voor Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen per 1 juli automatisch dubbele kinderbijslag. En op de kinderopvang gaat wat veranderen (niet financieel). De kwaliteitseisen veranderen. In de dagopvang mogen beroepskrachten in opleiding onder voorwaarden een vaste beroepskracht zijn voor de kinderen. Deze aanpassing moet werkdruk en roosterproblemen door personeelstekorten verminderen.

Meer zekerheid voor huurders

Dan zijn er ook nog een aantal andere dingen die je moet weten. Tijdelijke huurcontracten kunnen vanaf juli niet meer afgesloten worden. Een vast contract wordt de norm. Dat betekent dat huurders meer zekerheid hebben. De vakantiedagen die je opgebouwd hebt over 2023 komen te vervallen. Dat geldt niet wanneer er iets anders in het cao staat.

Veel goed nieuws dus, maar de roker heeft pech. Eerder moesten ze al meer betalen door een accijnsverhoging, schreef Metro eerder al. Supermarkten gaan vanaf 1 juli het roken ontmoedigen. Rokers moeten naar een speciaalzaak of tankstation om sigaretten te halen. Lidl en Albert Heijn deden dit eerder al, maar straks mag geen enkele supermarkt het meer verkopen. In 2021 waren er 16.000 verkooppunten in ons land. Dit jaar zijn dat er nog maar 4000.

