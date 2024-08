Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boodschappen blijven duur, en worden waarschijnlijk duurder

De aanblik van de kassabon is soms al best even schrikken. Helaas zien de vooruitzichten er niet per se florissant uit. „Wen er maar aan”, klinkt er. De gevulde boodschappenkar zal eerder duurder dan goedkoper worden.

Ahold Delhaize-CEO Frans Muller zei onlangs nog dat het gedaan is met de ergste prijsstijgingen van boodschappen na de klap van de inflatie en stijgende energie- en grondstofprijzen. Maar hij kaartte ook aan dat er nog wel wat beren op de weg zijn. Zo zijn er matige oogsten van bijvoorbeeld cacao, uien en aardappelen.

Ook heeft het moederbedrijf van Albert Heijn, Bol, Etos en Gall & Gall moeten sleutelen aan de techniek van de zelfscankassa’s om het toenemende aantal winkeldiefstallen tegen te gaan, die ervoor zorgen dat de winst voor een groot deel verdampen.

Boodschappen worden mogelijk nog duurder

Sebastiaan Schreijen, foodanalist bij de Rabobank, helpt iedereen die nog hoopt op prijsverlagingen vandaag in De Telegraaf uit de droom. Dat gaat niet meer gebeuren, stelt hij. „We kunnen maar beter aan deze prijzen gaan wennen, in plaats van ze te blijven vergelijken met 2019 of 1975. Want dan is alles schrikbarend duur. De accijns- en belastingverhoging werkt nog tot zeker maart volgend jaar door in de voedselprijzen, net als de hogere grondstofprijzen en loonkosten. Voor de jaren daarna moeten we rekening houden met een inflatie van tussen de 2 tot 3 procent per jaar.” Ook klimaatverandering jaagt de prijs verder op, omdat het hierdoor moeilijker is om voedsel te verbouwen.

💶 Besparen op boodschappen Worden de prijzen van boodschappen te gortig? Mogelijk is er ruimte om te besparen. Eerder vroegen we drie budgetcoaches om bespaartips. Als je dicht bij de grens woont, kan het lonen om naar de buurlanden af te reizen voor je boodschappen.

Koffie en cacao

Koffie is een goed voorbeeld van een slachtoffer van klimaatverandering, want de boon kan slecht tegen extreem weer. Dat ga je terugzien in de prijs, schreef Metro eerder deze week ook al. „We zullen meer gaan betalen, voor slechtere koffie”, stelde Massimo Battaglia van de Italiaanse Accademia del Caffè Espresso in Nieuwsuur. Maar een klein deel van de opbrengst gaat naar de boeren, waardoor die niet kunnen innoveren.

Onderbetaling van boeren is ook een probleem bij cacao. In Ivoorkust en Ghana, de landen die voor 60 procent van de wereldwijde cacao zorgen, heerst het zogenaamde swollen shoot virus. „Dat komt voor in relatief oude bomen. Deze zouden vervangen moeten worden, maar de boeren krijgen niet genoeg betaald waardoor ze niet kunnen investeren in bestrijdingsmiddelen of nieuwe bomen”, zegt Schreijen tegen de krant. De foodanalist verwacht dat de prijs van cacao de komende maanden langzaam door blijft stijgen, en het is al ruim drie keer duurder dan twee jaar geleden.

Ook duurder: sappen, frisdranken en siropen. Dat komt door de suikertaks. Je betaalt er zo’n 15 tot 20 procent meer voor.

Dit is juist goedkoper

Brood is volgens Schreijer juist wél goedkoper geworden. Dat komt omdat mensen vaak uit hun hoofd weten wat de prijs ervan is, en retailers zo proberen om de klant voor zich te winnen. Ook eieren daalden in prijs, omdat de kosten voor voer zijn gedaald en er dit jaar nauwelijks vogelgriep heerste.

