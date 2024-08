Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hélène Hendriks vertelt in De Oranjezomer of ze open zou staan voor Playboy

In de laatste aflevering van De Oranjezomer geeft talkshowhost Hélène Hendriks het verlossende antwoord op de vraag of ze openstaat voor een fotoshoot in Playboy. Spoiler: ze zegt niet meteen nee.

Het is overigens niet de eerste keer dat het onderwerp ‘Playboy‘ de revue passeert in De Oranjezomer. Dik een jaar geleden lag er ineens een exemplaar met Jamie Vaes op de cover op tafel. Tot grote hilariteit van de gasten en het publiek in Breda, plakten wat pagina’s aan elkaar.

De Oranjezomer over mooiste coverfoto’s Playboy

In oktober komt de 500ste Nederlandse editie van Playboy uit. „Als ik zeg Playboy, welke editie met welke coverfoto vonden jullie het mooiste?”, vraagt Hendriks aan haar gasten. „Amanda Krabbé (de ex-vrouw van Martijn, red.)”, zegt Rutger Castricum stellig. „Patricia Paay”, vindt Albert Verlinde. Hendriks merkt op dat La Paay vaak in het blad heeft gestaan. Verlinde: „Maar eerst als papier, later perkament. Dus dat evolueert op een gegeven tijd in een carrière.”

🐰 Playboy Playboy werd in 1953 opgericht door Hugh Hefner, die in 2017 op 91-jarige leeftijd overleed. Marilyn Monroe stond op de cover van het eerste blad. De Nederlandse versie bestaat sinds oktober 1982.

Jack van Gelder zegt geen idee te hebben. „Te veel om op te noemen?”, vraagt Hendriks. „Je hebt ze allemaal nog?”, brengt Verlinde in. „Ja, een stapel zo hoog”, zegt Van Gelder met een knipoog. „Welk interview vond jij dan het best?”, grapt Castricum. „Over die auto’s”, lacht Van Gelder. Op serieuze toon: „Maar vroeger had je ook Penthouse. Penthouse was ondeugender dan Playboy. Dat vond ik leuker.”

Staat Hélène Hendriks er voor open?

Verlinde is benieuwd of Playboy Hendriks zou mogen bellen. „Bellen kan altijd, kunnen we even onderhandelen”, zegt ze lachend. „Als ze zeggen: hartstikke veel geld, kom je..?”, gaat de (voormalig) roddelkoning door. „Ik zeg niet meteen nee, maar ik zeg ook zeker niet meteen ja”, stelt de presentatrice.

Ze verandert snel van onderwerp. „Wie zou jij in de Playgirl willen zien?”, vraagt ze aan Verlinde. „Nou, ik vind Harrie Lavreysen (een Nederlands wielrenner, red.) wel ontzettend leuk”, antwoordt hij. „Ik vind dat zo’n stoere vent.” Castricum snapt niet dat Verlinde niet voor Jack van Gelder koos. „Dat mocht niet”, zegt Verlinde. Van Gelder: „Dat heeft hij al zo vaak gezien.”

Bekijk het fragment hier:

Je kunt De Oranjezomer terugkijken via KIJK.

