Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koffiecrisis op komst: ‘We gaan meer betalen voor slechte koffie’

Slecht nieuws voor liefhebbers van een dampend bakkie troost. Volgens experts is er een flinke crisis op komst. Door klimaatverandering staat de koffieteelt onder druk en dat drijft de prijs van de koffieboon op.

Er zijn al langer zorgen over de duurzaamheid van de koffiesector. Die duurzaamheid lijkt „niets meer te zijn dan een illusie”, bleek uit Koffie Barometer 2023. Koffiebedrijven doen volgens het onderzoek niet genoeg doen om het welzijn van koffietelers te verbeteren en klimaatverandering tegen te gaan. Ze zijn nog te veel bezig met zo min mogelijk kosten maken en zoveel mogelijk winst pakken. Veel telerfamilies leven daardoor nog altijd in armoede, werken in zware omstandigheden en op uitgeputte gronden.

Extreem weer zorgt voor koffiecrisis

De NOS meldt dat tegen het einde van deze eeuw tussen 35 en 75 procent van de wereldwijde hoeveelheid koffie verdwenen kan zijn. Door klimaatverandering krijgen we steeds meer last van extreem weer, en dat is nu juist iets waar koffie bijster slecht tegen kan. Dat is niet alleen vervelend voor koffiedrinkers (toch voor veel Europeanen een vast onderdeel van het ochtendritueel), maar ook voor de economie. In veel landen is koffie een gigantische industrie die veel mensen in levensonderhoud voorziet.

„We zullen meer gaan betalen, voor slechtere koffie”, zegt Massimo Battaglia van de Italiaanse Accademia del Caffè Espresso in Nieuwsuur. „De koffie wordt donkerder, bitterder, met meer cafeïne. Dát is de koffie van de toekomst.”

Meer betalen voor koffie onvermijdelijk

Dat houdt nog niet in dat alle hoop vervlogen is. Verschillende partijen zoeken naar oplossingen om de crisis het hoofd te bieden. Zo reist Battaglia de wereld over om boeren te helpen met de transitie naar het nieuwe klimaat. „Over dertig jaar verbouwen we koffie in het zuiden van Europa. In Spanje, Griekenland en Italië”, denkt hij.

Maar: uiteindelijk lijkt het bijna onvermijdelijk dat we meer gaan betalen voor een bakkie pleur. Battaglia pleit ervoor dat welvarende koffiedrinkende landen de boeren helpen. „Een kop koffie kost in Italië 1 euro. Ik denk dat daarvan 3 tot 5 procent naar de producent gaat. Daar wordt het leven van de producent niet beter van.” Daardoor kan de boer niet innoveren, en daar gaat het nu mis.

☕ Prijs van koffie Tussen 2013 en 2023 werd een kopje koffie ruim 30 procent duurder. Tussen 2021 en 2022 schoot de prijs als gevolg van inflatie, de oorlog in Oekraïne en de stijging van energie- en grondstofprijzen die daarmee gepaard gingen, met 8 procent omhoog.

Andere koffiesoorten

Er zijn 131 verschillende koffiesoorten, maar op dit moment gebruiken we er maar twee: arabica en robusta. Experts denken dat een nieuwe koffiesoort produceren een oplossing kan zijn voor op z’n minst een deel van de problemen. Liberica, excelsa en wellicht stenophylla zijn kandidaten om dit in de toekomst over te nemen, maar tests moeten uitwijzen of dit echt klimaatbestendige vervangers zijn, ze commercieel verbouwd kunnen worden én dan ook nog acceptabel zijn voor de consument.

Reacties