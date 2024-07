Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Niet creatief? Volgens deze psycholoog activeer je op deze drie manieren je creativiteit

Je hebt creatieve en minder creatieve mensen. Zo zal de kunstschilder creatiever zijn dan de boekhouder, toch? Nou, dat is wat we denken. Maar volgens psycholoog en neurowetenschapper Nicole Byers kan ieder mens deurtjes richting creativiteit openzetten.

Je kunt een hoop met je brein. Zo kun je je hersenen jong houden, je brein temmen of jezelf van piekergedachten afhelpen. En dat geldt ook voor creatief denken. Je hoeft er niet mee ‘geboren te zijn’, je kunt het gewoon trainen.

Ons brein is van invloed op creativiteit

Ons brein kan ons namelijk in de weg zitten als het over creativiteit gaat. „Onze hersenen zijn leermachines die voortdurend informatie opnemen, vanaf het moment dat we worden geboren. Dit betekent dat we overtuigingen, waarden en verwachtingen hebben geleerd over wat het betekent om creatief te zijn. En die overtuigingen over onszelf kunnen vast komen te staan”, aldus Byers tegen Psychology Today.

Ze haalt de theorie van dr. Carol Dweck aan. Die theorie stelt dat je een groei-mindset of vaste-mindset kunt hebben. Heb je een vaste-mindset, dan zou je kunnen denken: ‘Ik ben niet creatief’, ‘anderen zijn creatiever’ of ‘je wordt geboren met creativiteit’.

Heb je een groei-mindset, dan denk je veel meer in: ‘Creativiteit is iets dat je kunt leren’, ‘ik ben nu niet echt creatief, maar dat kan veranderen’ of ‘creatieve mensen oefenen creativiteit meer dan ik’.

Zo activeer je creatief denken

„Als mijn brein denkt: ‘Ik ben geen creatief persoon’, dan zullen andere taken voorrang krijgen. Vooral als ik al een eindeloze to do-lijst heb. Maar als mijn hersenen denken: ‘Creativiteit is een vaardigheid die ik kan ontwikkelen’, dan is de kans veel groter dat ik activiteiten onderneem die mijn hersenen de kans geven mijn creativiteit uit te breiden”, legt de psycholoog uit.

Byders benadrukt dat er simpelweg een wetenschap is voor creativiteit. „Het is een vaardigheid die je kunt ontwikkelen en die je op verzoek kunt leren activeren.” Je moet volgens haar alleen leren hoe je de hersennetwerken daarvoor activeert.

Hoe je dat doet? De neurowetenschapper deelt drie tips:

1. Activeer je default mode network (verbeeldingsnetwerk)

In ons brein beschikken wij mensen over een netwerk dat onze automatische en standaard gedachten faciliteert. Dat noemen neurologen de default mode network (DMN), ook wel dwaalmodus genoemd. Dat is de natuurlijke staat van ons brein.

Dit netwerk gaat aan de slag als je niet specifiek op één ding concentreert of focust. Het is een belangrijk onderdeel bij creatief en origineel denken. Wellicht heb je onder de douche weleens een briljant idee gehad? Dat is jouw DMN in actie.

Maar in onze moderne wereld vol presteren, hard werken, verantwoordelijkheden en succesvol zijn, wordt ons geleerd focus te behouden. Maar daardoor geven we onze hersenen niet de mogelijkheid om af en toe af te dwalen. Dus: doe af en toe even helemaal niets en geef jouw brein ruimte om te dwalen. Het zal je verbazen wat voor ideeën er dan opborrelen.

2. Vergroot de connectie tussen de linker- en rechterhersenhelft

Onze hersenen hebben twee helften. De rechter hersenhelft ‘voelt en weet’, terwijl de linker hersenhelft ‘denkt en theoretiseert’. Hoe meer je beide kanten van je hersenen samen gebruikt, hoe sterker verbindingen kunnen worden. Verbindingen die belangrijk zijn voor het geheugen, het integreren van informatie uit jouw zintuigen en het verbeteren van taalvaardigheden. Wat voor bezigheden deze connectie vergroten? Taken waarbij je allebei je handen tegelijkertijd gebruikt. Zoals: tuinieren, houtbewerken of breien.

3. Versterk de hersencentra die betrokken zijn bij creativiteit

Welke hersencentra dat zijn? Een daarvan is de prefrontale cortex, het hersengebied dat helpt bij out-of-the-box denken bij activiteiten. Dit kun je activeren door bijvoorbeeld puzzels op te lossen of te maken. Ook jouw rijke, expressieve taalnetwerken zijn een belangrijk onderdeel bij creatief denken. Dit activeer je met lezen, sociale contacten of vrijwilligerswerk.

Daarnaast spelen ook ook jouw frontaal-pariëtale en frontaal-subcorticale netwerken een belangrijke rol bij creativiteit. Dit doe je bijvoorbeeld door een hobby te beoefenen zoals schilderen, grafisch ontwerpen of kleuren in een kleurboek.

Als je deze bovengenoemde drie dingen regelmatig nastreeft, zal ook de creativiteit zich steeds vaker aandienen. Het vergt alleen wat oefening.

