Duizenden vacatures voor komend schooljaar nog niet opgevuld, piek nog niet in zicht

Voor de meeste kinderen en docenten in Nederland zit het schooljaar er inmiddels op. Over anderhalve maand begint het nieuwe schooljaar voor hen, maar veel scholen hebben hun formatie nog niet rond. Ruim een op de drie middelbare scholen en bijna een op de tien basisscholen hebben nog vacatures openstaan voor het komende schooljaar.

Dat blijkt uit gegevens van de vacaturewebsite Meesterbaan die persbureau ANP analyseerde.

Ruim 3200 vacatures in het onderwijs staan open op de vacaturewebsite. De afgelopen drie dagen kwamen er ruim 400 bij. De meeste vacatures zijn voor docenten in het basis- en voortgezet onderwijs.

Het aantal vacatures in het basis- en voortgezet onderwijs is bijna twee keer zo hoog als in 2019. Wel is het aantal vacatures dit jaar iets gedaald vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, ziet Danny Smulders van Meesterbaan. „De belangrijkste reden is dat de subsidie van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), die scholen ontvangen om corona-achterstanden aan te pakken, afloopt. Met dit in gedachten is het aantal vacatures nog altijd heel hoog.”

Piek vacatures nog niet in zicht

De meeste vacatures staan open in de grootste steden van Nederland. Maar ook buiten de Randstad is de vraag groot. Zo staan in Eindhoven, Tiel en Almelo tientallen vacatures open.

Volgens Freek Kalkhoven, arbeidsmarktadviseur bij het UWV, behoort het onderwijs op dit moment tot de sectoren met de grootste uitdagingen. „We zien de laatste tijd dat de krapte op de arbeidsmarkt wat afneemt, de ergste piek lijkt voorbij. Maar dat geldt niet voor het onderwijs, hier wordt het alleen maar erger.”

Onvoldoende instroom

De oorzaken van het tekort zijn volgens Kalkhoven de vergrijzing, uitval door startende leraren die het onderwijs snel weer verlaten en onvoldoende instroom vanuit de lerarenopleidingen. „We zien dat de pabo weer wat populairder wordt. Maar het aantal studenten op docentopleidingen voor het voortgezet onderwijs daalt al jaren. Een aantal jaar geleden waren er vooral tekorten aan docenten voor exacte vakken en talen zoals Nederlands, Engels en Duits. Maar de krapte verspreidt zich nu naar vakken zoals economie, maatschappijleer en zelfs kunstvakken.”

Kalkhoven ziet de oplossing vooral in het opleiden van zij-instromers, aanpakken van werkdruk en het inzetten van onderwijsassistenten.

