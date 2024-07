Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Sandeep: ‘Ik heb 431.000 euro aan crypto’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 45-jarige Sandeep, die zijn huis heeft afbetaald met winsten uit crypto investeringen.

Beroep: beveiliger

Netto maandinkomen: 1600 tot 1800 euro (26 uur)

Woonsituatie: koopwoning

De Spaarrekening van Sandeep

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Zo’n 4200 euro.”

Heb je nog andere investeringen of beleggingen?

„Op dit moment is mijn crypto-portefeuille 431.000 euro waard. Dat is de waarde als ik het nu zou verkopen, min eventueel wat transactiekosten. Op dit moment ben ik nog niet van plan de boel de verkopen, ik wacht nog even.”

Waarom zou je niet nu het geld incasseren?

„Dan zou ik eieren voor mijn geld kiezen. Maar mijn huis heb ik eerder al afbetaald met de verkoop van crypto, ik werk nu parttime. Voor nu is het goed. In de toekomst wil ik graag breder beleggen., bijvoorbeeld in goud en staatsobligaties. Maar op dit moment ben ik nog bereid de gok te wagen. Mijn portefeuille bestaat uit zo’n 60 verschillende cryptomunten.”

Hoeveel geld heb je geïnvesteerd?

„Tussen 2017 en 2020 heb ik zo’n 65.000 euro ingelegd, verspreid over de jaren. Op het dieptepunt was mijn portefeuille nog maar 20.000 euro waard, maar op het hoogtepunt 1,3 miljoen euro. Toen heb ik niet alles verkocht, maar wel een deel. Ik heb op dat punt voor 270.000 euro aan crypto verkocht en van dat bedrag heb ik de hypotheek afbetaald.

Op het hoogtepunt was mijn portefeuille 1,3 miljoen euro waard.

Uiteindelijk heb in 2022 alles verkocht tegen een bedrag van 265.000 euro. In 2023 ben ik toen toch weer langzaam gaan inleggen en dat heeft goed uitgepakt. Ik blijf me constant verdiepen in crypto en dat lijkt een goede beslissing. Twee maanden geleden was de boel nog 680.000 euro waard, dat zijn grote schommelingen. Nu krabbelt alles weer langzaam op en gaat het weer de goede kant op.”

Uit wat voor financiële situatie kom je?

„In 2009 is mijn financiële avontuur begonnen. Ik startte met day traden met traditionele aandelen. Dat ging op en af en dat was het niet voor mij. Ik verdiepte me in de jaarcijfers, maar uiteindelijk voelde ik me vaak misleid door bedrijven. Ik heb grote dieptepunten gekend. Op een gegeven moment was mijn bankpas geblokkeerd en was ik compleet blut. Ik heb heel hard gewerkt om uit de financiële problemen te komen. Ik ging verhuiswerk doen in de weekenden en had ik allerlei bijbanen. Uiteindelijk had ik weer wat geld en ging ik weer beleggen in aandelen, totdat ik weer blut was. Dat is me drie keer overkomen.

De aandelenwereld heb ik inmiddels de rug toegekeerd. In 2015 las ik voor het eerst over een groepje mensen die in Bitcoin had geïnvesteerd. Daar ben ik steeds meer over gaan leren. In 2017 was de Bitcoin zo’n 2000 dollar waard en dacht ik: dit is serieus. Ik ben me steeds verder gaan verdiepen en ben ingestapt. Ik zag het als mijn grootste kans om miljonair te worden.”

Wat vind je van je huidige financiële situatie?

„Ik ben heel tevreden. Na de dieptepunten weet ik nu ook dat het handig is om geld te hebben. We kunnen met het gezin leuke dingen doen, daar hoef ik niet over na te denken. We kunnen nu dagjes naar het pretpark en soms op een luxe vakantie naar Mexico, bijvoorbeeld.

We kunnen dagjes naar het pretpark met het gezin, zonder dat dat pijn doet.

Vroeger kon het weleens pijn doen om naar de bios of uiteten te gaan, omdat je dat je geld eruit vliegt. Nu is dat makkelijker. Natuurlijk, ik hoef nog steeds geen geld over de balk te smijten en ik koop nog steeds dingen in de aanbieding. Maar ik hoef me geen zorgen te maken om geld voor een wasmachine of een kapotte auto. Als ik geld nodig heb, dan verkoop ik een beetje munten en dan heb ik geld. Tegenwoordig is alles zo verzilverd. Vroeger waren de brokers minder snel, nu is het zo geregeld.”

Waar geef je je geld aan uit?

„Het liefst aan leuke dingen met het gezin. Om auto’s geef ik bijvoorbeeld niets. Ik rijd in een oude Renault, terwijl ik in theorie ook een Lamborghini zou kunnen kopen. Maar uiteindelijk word ik daar niet blij van.”

Zijn er dingen waar je meer geld aan uitgeeft, dan je zou willen?

„Soms zie ik leuke schoenen en dan koop ik die direct in drie of vier kleuren. Dan heb je uiteindelijk allemaal dezelfde paren. Dat doe ik ook met broeken bijvoorbeeld. Dan heb je uiteindelijk meer broeken dan nodig, maar buiten dat, eigenlijk niet.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Op dit moment niet. Mijn uiteindelijke doel is om tussen de 2 en 5 miljoen euro te generen. Met je rijkdom kun je dan anderen helpen. Bijvoorbeeld projecten steunen in het buitenland, mensen helpen in je in omgeving. Dat moet je dan overigens niet te hard roepen, want dan zullen mensen misschien ook onzinverhalen gaan ophangen. Maar je moet niet alles voor jezelf houden.”

Wat is je beste financiële tip?

„Vroeg beginnen met investeren en eigen onderzoek doen. En raak niet te veel gehecht aan bepaalde munten. Soms heeft iets je veel opgeleverd en dan raak je daarmee verbonden, maar je moet het altijd zakelijk bekijken.”

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Lees dan ook de voorgaande edities van Metro’s wekelijkse rubriek De Spaarrekening.

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties