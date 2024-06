Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik verhuur drie huizen in Nederland’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 36-jarige Noah, die dankzij huurinkomsten al twee jaar kan reizen.

Beroep: pre-pensioen

Woonsituatie: sinds twee jaar op reis

Besteedbaar maandinkomen: 1900 euro (4413 euro bruto inkomsten uit verhuur van woningen en rente)

Sinds april 2022 is Noah op reis. Hij reist voornamelijk door Azië. In Nederland verhuurt hij verschillende woningen. Van de huurinkomsten betaalt hij zijn levensstijl. Momenteel bivakkeert hij in Thailand en binnenkort vertrekt hij samen met zijn vriendin naar Vietnam. Zijn levensstijl? „Ik slaap elke dag uit. Meermaals per dag ga ik naar restaurants om maaltijden te nuttigen en ik geniet van het strand en de natuur. Elke dag heb ik de vrijheid om te kiezen.”

Geld maakt (niet) gelukkig

Hoe ben je in deze financiële positie terecht gekomen?

„Een aantal jaar geleden ging het uit met mijn vorige vriendin. Ik besloot te gaan doen wat ik altijd al wilde doen en ging de wereld over reizen. We hadden een grote woning, die heb ik verkocht en ingeruild voor een kleinere woning. Met de overwaarde van het huis heb ik destijds een extra woning gekocht voor de verhuur. Uiteindelijk ben ik drie maanden gaan reizen en besloot ik mijn eigen woning ook te verhuren. Tijdens die reis ben ik gaan kijken naar een nieuwe woning en kon ik via een vriendin – van wie ook de relatie uitging – haar huis kopen.

Na die drie maanden reizen heb ik een jaar in dat huis gewoond. Na dat jaar kon ook die hypotheek worden omgezet naar een verhuurhypotheek. In april 2022 ben ik opnieuw op reis gegaan en dat doe ik nu nog steeds. Voor die tijd was het een drukke periode en nu ben ik aan het bijkomen voor onbepaalde tijd. Alles staat open.”

Hoe zit het met de maandelijkse inkomsten op dit moment?

„Er komt 4413 euro binnen dankzij de verhuur van drie woningen, maar daar staan natuurlijk lasten tegenover. Er zijn exploitatie- en onderhoudskosten van de woningen. Gelukkig kan ik dat op afstand uitbesteden. En ik betaal natuurlijk belasting en dat is sinds ik ben vertrokken een stuk meer geworden, dankzij de veranderingen in box 3, met betrekking tot de verhuur van woningen. Min alle kosten houd ik 1900 euro over om maandelijks te besteden. Aan het begin van mijn reis was dat nog 2501 euro.”

Heb je een buffer achter de hand voor als je terug zou willen naar Nederland?

„Ik heb mezelf natuurlijk werk- en dakloos gemaakt. Daar zit ik wel mee als ik terug zou gaan naar Nederland. Dan zou ik bij familie moeten wonen, of zelf intrekken in één van de drie verhuurde woningen. Ik hanteer niet per se een minimale buffer, maar ik heb nog 20.000 euro op mijn spaarrekening staan. Toen ik vertrok was dat ongeveer evenveel.

Ik heb mezelf werk- en dakloos gemaakt.

Mijn geld zit voornamelijk in onroerend goed. Inmiddels zit er een half miljoen euro aan eigen geld in de woningen.”

Financieel sta je er nu goed voor. Is dat weleens anders geweest?

„Mijn vorige vriendin hield nogal van geld uitgeven. Alles moest nieuw: de keuken, de bank. Alles wat er in huis moest gebeuren kostte veel geld en ik heb daar heel veel in geïnvesteerd. Dat was geen lekker gevoel. Maandelijks moest ik bij iedere euro kijken waar het geld naartoe ging.

Op mijn 24ste ben ik afgestudeerd als facilitair leidinggevende aan het hbo. Daarna vertrok ik voor mijn eerste wereldreis. Ik wilde een jaar weg, maar dat werden negen maanden omdat mijn geld op raakte. Met 6 euro op mijn rekening kwam ik terug. Toen woonde ik nog thuis, ben ik gaan werken in de financiële wereld en heb ik doorgeleerd tot hypotheekadviseur.

Met 6 euro op mijn rekening kwam ik terug.

Na een half jaar kocht ik zelf mijn eerste woning, dat is nu een kleine 12 jaar geleden. Mijn moeder heeft me destijds geholpen met een schenking van 10.000 euro. Sindsdien zijn de huizenprijzen enorm omhoog gegaan. In mijn leven heb ik meer geld verdiend met het bezit van huizen, dan met werk.”

Hoe kijk je naar geld en jouw inkomensvorm?

„Ik vind niet dat ik hoef te sparen. Mijn dagbudget is 70 euro, wat ik niet uitgeef, dat spaar ik eventueel, maar ik geef graag uit wat er binnenkomt. Geld is om van te genieten.

En wat betreft de huurinkomsten: ik help mensen die een woning zoeken. Huren is een bewuste keuze. Huurders vinden mijn woningen goed, ik probeer de boel goed te onderhouden en zij zijn tevreden. Als ik er op een andere manier naar kijk, vind ik huurprijzen in Nederland hoog en is het wellicht een vreemd iets dat ik geld verdien aan mensen die huren. Tegelijkertijd heb ik gevochten voor wat ik nu heb en zou ik niet willen ruilen met de huurders. Huurders zitten vaak niet super goed in het geld en de verhuurder neemt maandelijks een grote hap uit het salaris van de huurder.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Dat bedrag zou me meer opties geven en uiteindelijk wel gelukkiger maken. Ik reis nu voornamelijk in Azië. Europa en Zuid-Amerika zijn met mijn huidige budget krap. Met meer geld zijn dat plekken die ik zou overwegen.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Ik ben mijn vriendin anderhalf jaar geleden tegengekomen tijdens het reizen. Zij heeft minder te besteden per maand, dus mijn geld deel ik met haar. Daar word ik gelukkig van. En op een manier deel ik elke dag met bijvoorbeeld de restaurants waar ik kom en geef ik fooien.”

Geld maakt niet gelukkig, of wel?

„Als je geen geld hebt – en die situatie heb ik ook gekend – geeft dat een stressgevoel. Je moet dan werken om te kunnen leven. Met meer geld hoeft dat niet. Maakt geld dan gelukkig? Het zorgt er in ieder geval voor dat je geen stress hebt; het biedt comfort. In die zin maakt geld gelukkig.”

Ook jouw visie op geld delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Lees dan de voorgaande edities van Geld maakt (niet) gelukkig.

Vorige Volgende

Reacties