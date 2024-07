Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nu 1 miljoen kaarten voor boodschappen in Nederland, hoeveel geld staat daar eigenlijk op?

Het aantal kaarten voor boodschappen dat het Rode Kruis in Nederland heeft uitgedeeld, heeft de 1 miljoen bereikt. Deze kaarten zijn voor mensen die door geldgebrek maar moeilijk hun dagelijkse boodschappen in hun mandje kunnen gooien, maar hoeveel is zo’n kaart eigenlijk waard?

De 1 miljoen boodschappenkaarten van het Rode Kruis zijn uitgedeeld sinds coronajaar 2020. De noodhulporganisatie hoopte dat de noodzaak van voedselhulp zou afnemen. De realiteit is dat hulpverleners nog elke week aan duizenden mensen een boodschappenkaart uitdelen.

Het Rode Kruis helpt overigens (en natuurlijk) ook Nederlanders in het buitenland. Denk aan vakantiegangers die te maken hebben met natuurrampen. De organisatie stelde onlangs zelfs een lijst op met hoe je je vooraf voorbereidt op een vakantie vol ellende.

Kaart voor boodschappen mooi, maar ook zorgwekkend

Met de kaarten voor boodschappen helpt het Rode Kruis mensen in Nederland die door te weinig geld niet genoeg eten en drinken kunnen kopen. In 2020 werd nog gedacht dat ‘er mogelijk duizenden mensen zouden kunnen worden geholpen’. Het Rode Kruis noemt het zorgwekkend dat deze hulp nodig is. De waarde van zo’n kaart? Dat is 21,50 euro per week.

Het Rode Kruis deelt deze kaarten uit via 107 partnerorganisaties, zoals buurthuizen en wijkcentra, in het hele land. Veel mensen hebben niet genoeg geld om boodschappen te kopen en eten en drinken wordt in de supermarkt steeds duurder, zo stelt de inititiatienemer vandaag in een bericht over de miljoenste boodschappenkaart. „Groente en fruit zijn een luxeproduct.”

Uit eerder onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat 450.000 mensen in Nederland op dit moment in verborgen voedselnood leven. Dat is veel minder dan 1 miljoen, maar het aantal boodschappenkaarten gaat dus over de afgelopen vier jaar.

Boodschappen zijn weer duurder

De inflatie op voedselproducten nam afgelopen maand weer toe, ziet het Rode Kruis. De boodschappenkaart blijft volgens de organisatie daarom hard nodig. Zo kunnen mensen, die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen, wekelijks in elk geval 21,50 euro besteden om de koelkast of de fruitschaal een beetje te vullen. Dat is dus maar 3 euro per dag, maar toch.

Het Rode Kruis begon met het uitdelen van de boodschappenkaart toen steeds meer mensen tijdens de coronapandemie hun baan verloren. Door de stijgende inflatie en toename van de energiekosten (hier lees je over die kosten in 2024) zijn gezinnen de afgelopen jaren steeds meer geld kwijt aan vaste lasten. Er is minder over voor eten. Voedsel werd een sluitpost van de huishoudbegroting.

Wachtlijst voor boodschappenkaarten

Suzanne Segaar, hoofd Nationale Hulp van het Rode Kruis: „De afgelopen jaren hebben we duizenden huishoudens geholpen met meer dan 1 miljoen kaarten voor boodschappen. Helaas zien we dat de voedselnood niet is afgenomen. Integendeel, er staan nog steeds mensen op de wachtlijst voor tijdelijke ondersteuning.”

Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de toekomst, meldt Segaar. „Ook via scholen bieden we de boodschappenkaart aan. Hiermee hebben we sinds 2023 al meer dan 35.000 kinderen op ruim zeshonderd scholen in Nederland geholpen. Nu dreigt dit programma eind van het jaar te moeten stoppen. De overheid moet met een structurele oplossing komen, want iedereen in Nederland heeft recht op voldoende en gevarieerd voedsel.”

Boodschappenmaatje

Mocht je je afvragen wie die boodschappen voor de armere Nederlanders betaalt: dat doen we onder meer met z’n allen (mensen die dat kunnen missen). Het Rode Kruis roept sinds vorig jaar op om één of meerdere maaltijden te schenken aan mensen in voedselnood. Hiermee steun je mensen die moeilijk de dagelijkse boodschappen kunnen kopen in de vorm van een boodschappenkaart voor zes maanden. Je heet dan een boodschappenmaatje. Als maatje geef je financiële steun aan bijvoorbeeld jonge gezinnen met meerdere kinderen, alleenstaande ouders, maar ook eenzame ouderen. Boodschappenmaatje zijn kan vanaf 3 euro per maand. Dit staat gelijk aan één maaltijd, volgens het NIBUD (het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting).

