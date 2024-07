Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op vakantie? Rode Kruis geeft tips over wat je moet doen bij een natuurramp

Het Rode Kruis roept Nederlanders op om wat meer stil te staan bij noodsituaties of echte rampen als we op vakantie gaan. ‘We’ moeten dus qua voorbereiding wat meer doen dan onze koffers inpakken. Betuttelend? Ach, het kan niet echt kwaad toch (en je kunt dat goed bedoelde advies ook thuis laten natuurlijk).

Voor het Rode Kruis is het goed voorbereid op vakantie gaan – als het om rampen gaat – echter een serieuze zaak, zo maakte het vanmorgen bekend. De noodhulporganisatie peilde hoeveel Nederlanders op vakantie een situatie met extreem weer en/of natuurgeweld hebben meegemaakt. Gemeten over de laatste vijf jaar is dat 17 procent van ons overkomen.

Lees je bij verhalen over een vakantie trouwens liever niet over natuurrampen, schakel dan naar deze artikelen. En ga eens een uitdaging aan: Metro tipt bijvoorbeeld een klauterpartij naar het aller-zuidelijkste puntje van het vasteland van Europa.

Natuur laat op vakantie niet met zich sollen

Terug naar de rampen, natuurgeweld, hitte, bosbranden of wat dan ook. Of je in klimaatverandering en de opwarming van de aarde gelooft of niet: de natuur laat niet met zich sollen. Afgelopen week was het alweer raak op enkele Griekse eilanden, met bosbranden op Chios en Kos. Daar moesten mensen die genoten van een heerlijke vakantie worden geëvacueerd en dat is nou net waar ‘t het Rode Kruis om gaat.

Dat we de laatste jaren veel nieuws meekrijgen over extreem weer over Nederlanders (en anderen uiteraard) die op vakantie zijn, dat is je vast niet ontgaan. Uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat Nederlandse toeristen echter vaak niet weten wat ze moeten doen bij natuurgeweld. 33 procent van de Nederlanders weet wat te doen bij een aardbeving en 20 procent wat te doen bij een aardverschuiving. Ook bij een bosbrand is kennis beperkt; slechts 51 procent weet hoe te handelen. Nederlanders zijn als zij op vakantie zijn beter op de hoogte wat betreft extreme hitte: 78 procent geeft aan te weten wat te doen als het kwik stijgt.

Wie bel je bij nood op vakantie?

Dit kan allemaal wat beter, zo vindt het Rode Kruis. Het is namelijk niet echt handig dat toeristen op vakantie niet goed weten met welke instantie zij contact moeten zoeken in Nederland wanneer zij te maken krijgen met een noodsituatie als gevolg van natuurgeweld. Alarmcentrales worden in antwoorden van het onderzoek het meest genoemd (22 procent). 60 procent geeft echter aan dat zij niet zouden weten bij wie zij het beste aan kunnen kloppen op het moment dat zij in nood zijn.

Het Rode Kruis raadt vakantiegangers aan om sowieso het nieuws en de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over hun bestemming goed in de gaten te houden. Daarnaast is het handig om te denken aan een evacuatietas met belangrijke documenten, zoals een paspoort en verzekeringspas.

☀️ Nu op vakantie? Prima tot snikheet Het vakantieweer ziet er in Europa komende tijd prima uit. Zo wordt het volgende week in de landen om ons heen vaak 20 tot 25 graden met flink wat zon en soms een stevige (onweers)bui. In het Middellandse Zeegebied is het heerlijk strandweer, maar in de binnenlanden is het een stuk heter met soms 40 graden.

Zo bereid je je voor op een ‘ramp’

Op een speciale pagina op de website van het Rode Kruis kun je sinds vandaag tips lezen over hoe je je goed voorbereidt op een vakantie die – helaas – qua weer niet goed verloopt. Mocht je in een gebied zijn met een aardbeving, dan is een tip bijvoorbeeld: ‘Ga niet rennen’. Onder een tafel of bureau gaan zitten is wat het Rode Kruis betreft een beter idee. „Of je klein maken en je hoofd beschermen in je bed.”

Is er een bosbrand of is de kans daarop op de plek waar je vakantie viert groot? „Zorg dat je snel weg kunt. Zet je auto klaar in de juiste richting en zet een tas klaar met belangrijke spullen.” Ook slim, volgens de noodhulporganisatie: „Doe kleding aan die beschermt: lange mouwen en lange broekspijpen, katoenen of wollen kleding (niets synthetisch).”

Op de genoemde pagina kun je ook (vooraf) tips lezen voor als je te maken krijgt met een orkaan, tyfoon, overstroming of tsunami. Doe er je voordeel mee en… fijne vakantie!

