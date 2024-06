Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel belasting betaal je over je vakantiegeld

Veel werkenden ontvangen jaarlijks in mei of juni een jaarlijkse vakantiebijslag. Wellicht beter bekend als het ‘vakantiegeld’. Maar hoeveel belasting betaal je over je vakantiegeld?

Ben je niet alleen nieuwsgierig naar het belastingtarief voor je vakantietoeslag? Eerder zochten we uit vanaf welk spaarbedrag je belasting betaalt over je spaargeld. En hoe zit het ook alweer met loonheffingskorting in Nederland? Lees hier wat die heffingskorting oplevert.

Recht op vakantiegeld

Terug naar het vakantiegeld. Want hoe zit het nu precies met het vakantiegeld in Nederland? Iedereen heeft recht op vakantiegeld, tenzij anders is afgesproken in de cao waarin de arbeidsvoorwaarden zijn afgesproken. Die afspraak geldt alleen als je minimaal 108 procent van het minimumloon verdient. Per 1 juli bedraagt het minimumloon voor werkenden vanaf 21 jaar 13,68 euro. Is er afgesproken dat jij geen vakantiegeld krijgt? Dan moet je minimaal 14,77 euro bruto per uur verdienen (108 procent van het minimumloon, dus).

Als je minimaal drie keer het minimumloon verdient, dan kan de werkgever schriftelijk afspreken dat je minder dan 8 procent vakantietoeslag krijgt, of helemaal geen vakantietoeslag.

Ontvang je het reguliere tarief van 8 procent vakantietoeslag? Dan wordt jouw vakantiegeld berekend op basis van het inkomen dat je gedurende het jaar hebt verdiend. Extra inkomsten naast het loon, zoals een eindejaarsuitkering of winstdelingen, tellen niet mee voor de berekening van het vakantiegeld.

Belasting over vakantiegeld

Het inkomen dat je in Nederland verdient uit werk en woning – waaronder dus je loon – valt in box 1. Deze box werkt met twee belastingtarieven. De eerste schijf geldt tot een bruto jaarinkomen van 75.5218 euro. Deze schijf wordt belast tegen een tarief van 36,97 procent. Verdien je meer dan dat? Dan wordt dat gedeelte van je inkomen belast in schijf twee. Schijf twee geldt dus voor het stuk van je inkomen boven de 75.518 euro. Het gedeelte van je inkomen dat in de tweede schijf valt, wordt belast tegen een tarief van 49,5 procent.

Maar zo simpel is het niet. We kennen in Nederland namelijk ook allerlei heffingskortingen, waaronder de loonheffingskorting. Je loonheffingskorting bestaat uit de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Die kortingen zorgen ervoor dat hoe minder je verdient, hoe minder belasting je afdraagt. Iemand met een inkomen van 15.000 euro bruto per jaar, krijgt meer korting dan iemand met een inkomen van 50.000 euro bruto per jaar. Zij vallen in dezelfde belastingschijf, maar dankzij de kortingen dragen zij uiteindelijk een ander belastingpercentage af.

Je vakantiegeld wordt meegenomen bij de jaarlijkse aangifteinkomstenbelasting. Stel dat je per maand 3000 euro bruto verdient, dan is je jaarsalaris exclusief vakantiegeld 36.000 euro. Krijg je 8 procent vakantietoeslag? Dan ontvang je bruto 2880 euro vakantiegeld. Je totale jaarinkomen komt dan uit op een bedrag van 38.880 euro. Dat inkomen valt volledig binnen de eerste schijf van box 1 en wordt dus belast tegen een tarief van 36,97 procent. Op basis van je jaarinkomen wordt de hoogte van je loonheffingskorting bepaald.

Meer weten over de hoogte van je loonheffingskorting? Daarover lees je meer via onderstaand artikel.

