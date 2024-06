Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jack van Gelder aarzelt even, maar deelt zijn stem: ‘PVV’

Aan de De Oranjezomer-tafel werden gisteravond de Europese verkiezingen besproken. Presentatrice Hélène Hendriks vroeg naar de stemmen van de tafelgasten. En hoewel Jack van Gelder even aarzelde, sprak hij uit dat hij PVV gestemd heeft.

Gisteren mocht Nederland naar de stembus voor de Europese verkiezingen. En aan de De Oranjezomer-tafel werden de voorkeuren besproken. Eerder sprak presentatrice Hélène Hendriks nog uit dat ze niet ging stemmen, maar gisteren kwam ze daarop terug. Ze stemde gisteren toch VVD.

Hélène Hendriks: ‘Wat heb je gestemd?’

Hendriks vraagt ook aan haar tafelgasten wat ze stemden. Angela de Jong kon door een verhuizing niet stemmen, maar gaf haar voorkeur aan VVD of CDA. En van tafelgast Onno Hoes, de man van Albert Verlinde, is ook bekend dat het een VVD’er is.

Daarna vraagt Hendriks aan Van Gelder wat hij gestemd heeft. „Nee, ik spreek me niet uit”, reageert Van Gelder in eerste instantie. „Waarom niet?”, vraagt Hendriks. Van Gelder: „Daarom niet. Ik hou het deze keer voor me.” Waarna Hendriks concludeert dat Van Gelder PVV heeft gestemd. En dat geeft hij toe. „Ja, ik heb PVV gestemd.”

Jack van Gelder in De Oranjezomer: ‘Ik heb PVV gestemd’

Daarna legt Van Gelder daar het een en ander over uit. „Ik heb gewoon PVV gestemd, absoluut. Ik vind dat de PVV zich ten aanzien van asiel en migratie goed opstelt en ik denk ook dat een heleboel Nederlanders het daarmee eens zijn, alleen vind ik, en daarom heb ik wel getwijfeld, dat hij (Geert Wilders) soms doorschiet”, aldus Van Gelder.

Hij vervolgt: „Hij heeft in de tijd natuurlijk een enorme blunder gemaakt door te zeggen ‘minder minder Marokkanen’. Als hij toen had gezegd: ‘Minder minder Marokkanen die zich niet aanpassen’, dan was er niks aan de hand geweest. Maar ja, ik heb inderdaad PVV gestemd en ik kom daar ook eerlijk voor uit.

Ik haat iedere vorm van discriminatie en racisme en ik hoop dat hij dat ook doet. Ik vind ook dat hij dat verplicht is om te doen, maar ik vind het ontzettend overdreven dat op het moment dat hij kwam dat een heleboel mensen, bijvoorbeeld uit Marokko, zeiden: ‘We worden nu het land uitgejaagd.’ No way. Dus laten we het proberen met elkaar te doen”, aldus het Oranjezomer-gezicht.

Je kunt het fragment over Jack van Gelder en de PVV hier terugkijken:

Je kijkt De Oranjezomer terug via KIJK

Vorige Volgende

Reacties