Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze banen zijn anno 2024 nieuwe ‘kansrijke beroepen’

Je bent als werknemer in de ene sector nu eenmaal beter af dan in de andere. Want sommige banen bieden meer kansen. Uitkeringsinstantie UWV stelt ieder jaar een lijst op met de meest kansrijke beroepen. En wellicht is dat best handig om te weten als je werkzoekende bent.

Naar sommige banen op de arbeidsmarkt is nu eenmaal meer vraag, dan naar andere beroepen. Eerder schreef Metro over deze snelst groeiende functies voor bachelor- of master-afgestudeerden. En over de meest gevraagde bijbanen op dit moment.

Kansrijke banen volgens UWV

De arbeidsmarkt blijft krap, met meer vacatures dan werklozen in Nederland. Het UWV bekijkt ieder jaar beroepen in verschillende sectoren en vergelijkt trends en de verhoudingen tussen vraag en aanbod. Daaruit volgt een lijst met kansrijke beroepen. Welke beroepen nieuw zijn op die lijst? We sommen ze voor je op:

1. Kansrijke banen met mbo-opleiding

Reisadviseur

Fitnessinstructeur

Schoenmaker

2. Banen met hbo- of wo-opleiding

Docenten maatschappelijke vakken, zoals maatschappijleer en aardrijkskunde

Advocaten

Hydrologen en adviseurs waterbeheer

3. Langdurig kansrijke sectoren

ICT

Onderwijs

Techniek

Zorg

De krapte op de arbeidsmarkt is te zien bij sectoren zoals ICT, onderwijs, techniek en zorg. „Maar de meeste beroepen op de lijst zijn al jarenlang kansrijk”, zegt UWV-arbeidsmarktadviseur Stef Molleman.

Minder kansrijke beroepen

Ook zijn sommige banen minder kansrijk. Welke dat zijn? Verkoopmedewerkers van huishoudelijke- en cadeau-artikelen doen het minder goed, mede door faillissementen in de detailhandel waardoor het aantal fysieke winkels afneemt. Dat geldt ook voor medewerkers van data-invoer en medewerkers van postkamers, vanwege de automatisering. En ook dierenverzorgers hebben minder kansen. De vraag daarnaar op de arbeidsmarkt is beperkt.

Zoek jij een baan of overweeg je een overstap? Wellicht kun je de ze ‘slimme zet’ onthouden voor aan het eind van een sollicitatiegesprek. En wist je trouwens dat dit de nummer één reden voor veel werknemers is om ontslag te nemen?

Reacties