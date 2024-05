Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lekker bijverdienen: dit zijn de meest gevraagde bijbanen van dit moment

Vanwege de hoge kosten van levensonderhoud kun je ervoor kiezen om naast je vaste baan een extra zakcentje te verdienen middels een bijbaan. Maar wat zijn de meest gevraagde bijbanen van dit moment? Een onderzoek geeft inzicht.

Uit onderzoek van online talenplatform Preply komt naar voren dat een bijbaan als bijlesdocent bovenaan het lijstje staat.

Bijverdiensten zoeken

Het afgelopen jaar hadden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 852.000 mensen een tweede baan naast hun hoofdbaan. Dat is 8,8 procent van alle werkenden. Maar hoe kom je nu aan de best passende bijbaan? Het internet is natuurlijk een goede plek om de zoektocht naar bijverdiensten te starten.

Nederlanders zoeken via Google onder andere naar vacatures, informatie over het uurloon en andere details om te onderzoeken of ze extra inkomsten kunnen genereren. Maandelijks zoeken gemiddeld 9900 mensen volgens het onderzoek op ‘bijbaan’ of ‘bijbaantje’, en als je toch al op zoek bent naar vacatures dan zijn dit de meest opvallende vacatures (en het bijbehorende salaris).

Meest gevraagde en best betaalde bijbaan

Top vijf meest gevraagde bijbanen

Bijlesdocent Chauffeur Werken op een festival Horecamedewerker Sales promoter

Wil je per uur het meeste verdienen? Ga dan aan de slag als chauffeur, waar je volgens het onderzoek een gemiddeld inkomen van twintig euro per uur kunt verwachten. Grote kans dat je hierin werkt vindt, want chauffeurs staan op de tweede plaats in de ranglijst ‘meest gevraagde bijbanen’.

Top vijf best betaalde bijbanen

Chauffeur Orderpicker Bijlesdocent Sportles geven / trainer Festival medewerker

Wat is het uurloon?

Voor gemiddeld bijna zeventien euro per uur (16,98 euro) kun je aan de slag als orderpicker. Ook kun je gaan voor een baan als bijlesdocent. Gemiddeld ligt dit uurloon op vijftien euro. Het voordeel hiervan is dat je vaak de mogelijkheid hebt om zelf je uurtarief te bepalen. Deze baan staat daarnaast bovenaan de ranglijst ‘meest gevraagde bijbanen’.

Het is volgens het onderzoek niet gek dat met het naderende einde van het schooljaar, waarin veel studenten en scholieren naar extra ondersteuning voor hun taallessen of examenvakken zoeken, deze bijbaan bovenaan de lijst staat.

