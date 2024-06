Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlanders pessimistischer: vrees voor Derde Wereldoorlog

Zowel in Nederland als wereldwijd zijn er behoorlijk wat crisissen en spanningen gaande. En de vrees voor een Derde Wereldoorlog groeit ook. Eén op de drie Nederlanders is namelijk bang dat er een oorlog komt.

De huidige spanningen in de wereld zorgen dat ook de angst voor oorlog wordt aangewakkerd. Eerder sprak deze rechtsfilosoof uit dat hij een burgeroorlog verwacht. En de afgelopen tijd klonken er ook geluiden over dienstplicht en investeringen in defensie.

Vrees voor Derde Wereldoorlog

Het Nederlands Dagblad en EO-platform DIT deden onderzoek naar hoop en optimisme onder Nederlanders. Maar Nederlanders blijken veelal somber over verschillende maatschappelijke onderwerpen.

Welke dat zijn? Vooral de woningmarkt roept een hoop pessimisme op. Slechts 23 procent gelooft dat er in de toekomst voldoende woningen zullen zijn voor alle inwoners. Maar ook migratie en het klimaat bezorgen Nederlanders kennelijk kopzorgen.

Onderzoek naar hoop en optimisme van Nederlanders

Overigens zijn Nederlanders positiever over hun persoonlijke leven, dan de grote maatschappelijke kwesties. DIT en het ND konden het optimisme meten aan de hand van een wetenschappelijke test. Madelon Peters, hoogleraar experimentele gezondheidspsychologie, nam die resultaten onder de loep. Het valt haar op dat ook de algehele score van de Nederlandse bevolking laag is ten opzichte van eerdere metingen. „Het lijkt erop dat mensen in de loop van de tijd iets pessimistischer zijn geworden.”

Ook blijkt uit het onderzoek dat de jongere generatie een stuk pessimistischer is dan de generatie boven de 50 jaar. Jongeren onder de 35 jaar scoren op die test beduidend lager. Volgens Jorrit Hasselaar, econoom en theoloog, komt dat niet omdat de jongere generatie lui, bang of smartphone-verslaafd is. „Het probleem zit veel meer in de omstandigheden, die voor hen een stuk minder vanzelfsprekend zijn dan voor eerdere generaties.”

Pessimistischer

Ook het inkomen bepaalt de kijk op de huidige maatschappij en het leven. Lagere inkomens blijken pessimistischer. En wat betreft politieke voorkeur? ‘Rechtse’ Nederlanders zijn het meest optimistisch. ‘Zeer rechtse’ Nederlanders daarentegen het meest pessimistisch.

