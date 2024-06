Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bachelor of master op zak? Deze functies groeien het snelst

Het academisch jaar loopt op zijn eind. Dat betekent voor versafgestudeerden van de universiteit de start van een zoektocht naar een baan (althans, in veel gevallen). Maar wat zijn de snelstgroeiende functies op de arbeidsmarkt, voor starters met een bachelor- of masterdiploma? Het LinkedIn Economic Graph-team zocht het uit.

Het onderzoek is uitgevoerd door professioneel netwerk platform LinkedIn op basis van miljoenen vacatures en profielen op het platform. De onderzochte functies – waarbij is gekeken naar opkomende functies – zijn functies die afgestudeerden hebben bekleed direct na het behalen van het bachelor- of masterdiploma. Sta jij juist aan de start van je studententijd en ben je op zoek naar een kamer? In deze steden betaal je het meest en het minst voor je studentenkamer.

Snelstgroeiende functies met een bachelordiploma

Het goede nieuws is dat er over de gehele breedte van de arbeidsmarkt veel banen beschikbaar zijn. De huidige arbeidsmarkt is namelijk al lange tijd krap. Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek stonden er in het eerste kwartaal van dit jaar 110 vacatures open, tegenover iedere 100 werklozen. Daarmee is de spanning op de arbeidsmarkt iets geslonken. In het eerste kwartaal van 2023 stonden er namelijk 121 vacatures open, tegenover 100 werklozen. De Nederlandse arbeidsmarkt kampt al ruim drie jaar met krapte: er staan al die tijd al meer vacatures open, dan er werklozen zijn.

Terug naar de beschikbare, snelgroeiende functies op de huidige arbeidsmarkt. Heb jij een bachelordiploma op zak? De snelstgroeiende functie is die van marketeer. Ook als accountant zijn de mogelijkheden oneindig. Werk jij liever in HR? HR-medewerkers staan op nummer drie als het gaat om snelstgroeiende functies op bachelorniveau. Ook accountmanagers en verpleegkundigen zijn populair op de huidige arbeidsmarkt.

Positie Snelstgroeiende banen op bachelorniveau Groei in 2023 t.o.v 2022 1. Marketeer 33 procent 2. Accountant 28 procent 3. HR-medewerker 11 procent 4. Accountmanager 10 procent 5. Verpleegkundige 3 procent Bron: LinkedIn Nieuws, snelstgroeiende startersbanen

Snelstgroeiende functies met een masterdiploma

Ben jij na je bachelordiploma niet gestopt met studeren, maar heb jij ook een masterdiploma op zak? Voor afgestudeerden met een master ziet de lijst met snelstgroeiende functies er anders uit. Op de eerste plaats zijn auditors in trek. Kort gezegd controleer en analyseer je als auditor de accountantsrapportages van een bedrijf of organisatie.

Positie Snelstgroeiende banen op masterniveau Groei in 2023 t.o.v 2022 1. Auditor 60 procent 2. Juridisch medewerker 29 procent 3. Psycholoog 19 procent 4. Advocaat 18 procent 5. Docent speciaal onderwijs 18 procent Bron: LinkedIn Nieuws, snelstgroeiende startersbanen

Ook als juridisch medewerker kun je waarschijnlijk snel aan de bak. Daarnaast behoren psychologen en advocaten tot de snelstgroeiende functies voor starters met een masterdiploma. De top vijf wordt afgesloten door de functie van docent in het speciaal onderwijs.

Nog niet klaar voor een fulltime baan, maar wel op zoek naar een bijbaan? In onderstaand artikel vind je de meest gevraagde bijbanen van dit moment.

Reacties