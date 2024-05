Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Ramon: ‘Ik zet geld in op voetbalwedstrijden’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 23-jarige Ramon, die het liefst wat meer geld op zijn spaarrekening zou hebben.

Beroep: logistiek medewerker

Netto inkomen: 2000 euro

Woonsituatie: huurwoning

De Spaarrekening van Ramon

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„1350 euro.”

Ben je daar blij mee?

„Ik vind het vrij weinig. Ik zie regelmatig artikelen voorbij komen van mensen die duizenden euro’s op de spaarrekening hebben. Bij mij is dat veel minder en daar schaam ik me soms ook voor. Ik ben best precies met geld, mijn salaris krijg ik per week gestort, maar toch vind ik het lastig om goed te sparen. Sparen is natuurlijk wel de bedoeling, maar het lukt me niet altijd. Gelukkig heb ik iets achter de hand, maar veel is het niet.”

Hoe heb je opgebouwd wat je hebt?

„Ik ben nu 23 jaar en sinds mijn 15e heb ik altijd wel bijbaantjes gehad. Inmiddels ben ik nu zo’n 3 jaar aan het werk. Maar ik heb altijd veel leuke dingen gedaan en ik heb inmiddels ook mijn tweede auto al. En ik woon natuurlijk op mijzelf. Dat kost ook geld. De hele inboedel, de vloer, meubels, dat heeft een hoop gekost. En mijn rijbewijs, daar is ook veel geld naartoe gegaan.

Wat ik heb, heb ik zelfstandig opgebouwd. Ik kom uit een samengesteld gezin met vijf kinderen, maar mijn stiefmoeder en ik konden het niet met elkaar vinden. Dat leverde aardig wat wrijving op in huis. Dat is weleens zo erg geworden dat ik een week bij familie en vrienden heb doorgebracht. Uiteindelijk moest ik redelijk noodgedwongen een plek voor mijzelf zoeken.”

Waar gaat je geld maandelijks naartoe?

„Mijn huur is 325 euro en daarvan krijg ik nog 50 euro terug van de huurtoeslag. Dat is gelukkig een lage huur. Dan betaal ik natuurlijk kosten voor energie, water en tv. Dan heb ik nog kosten voor de auto en de boodschappen en een aantal abonnementen voor diensten. En ik betaal zorgpremie, maar dat krijg ik ook weer grotendeels terug via de zorgtoeslag.

In de notities van mijn telefoon hou ik een schema bij van maandelijkse afschrijvingen. Als het dan is afgeschreven, schrijf ik dat ook weer op. Mijn salaris krijg ik wekelijks uitbetaald, dus dan kijk ik wat ik voor die week te besteden heb. Soms gebeurt het dan dat ik een weekend meer uitgeef dan ik van te voren had gepland. Mijn vriendin en ik wonen niet samen, maar we gaan de weekenden wel regelmatig op pad of weekenden weg. Terrasjes, shoppen, de bioscoop, benzinekosten, dat kost allemaal geld.”

Ben je tevreden over je financiële situatie?

„Ik zou wel wat meer spaargeld willen hebben. Soms ben ik nu ook wel veel met geld bezig, maar ik vind het best lastig om het onder controle te krijgen. Ik bespreek het eigenlijk niet met mensen om mij heen. Mijn vriendin weet ook niet hoeveel geld er op mijn rekening staat. Dit jaar zag ik via de jaarafschriften van de bank dat ik vorig jaar meer had dan nu, daar schrok ik wel van. Daarom heb ik besloten het beter bij te houden en wil ik dit jaar echt meer sparen.”

Heb je een concreet spaardoel voor ogen?

„Tegen het eind van het jaar zou ik 5000 euro op mijn spaarrekening willen hebben. Dat geld is niet bestemd voor een concreet doel, maar meer voor onvoorziene kosten zoals een kapotte wasmachine of auto. Ik krijg wel binnenkort ook mijn vakantiegeld, dus dat gaat wel om grotere bedragen. En ik laat eind dit jaar ook nog een tattoo zetten op mijn onderarm. Dat kost nog 700 euro. Nu heb ik al 200 euro aanbetaald.”

Spaar je nu ook al een bedrag?

„Ik denk dat ik zo’n 200 of 300 euro wel zou moeten kunnen overhouden. Ik betaal trouwens ook extra voor mijn energierekening, dat verbruik ik lang niet allemaal, dus dat krijg ik ook nog terug. Heel precies weet ik het niet.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Dat zijn toch wel die onvoorziene, vrijetijdsuitgaven. Kosten die ik maak in het weekend; kleding kopen, uiteten. En ik zet ook geld in op voetbalwedstrijden. Dat doe ik vaak samen met een vriend. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik daar niet meer dan 10 of 20 euro per week aan wil uitgeven, maar soms zijn er weekenden dat ik daar wel 50 euro aan uitgeef. Ik ben echt een voetbalfanaat en ik weet dat het niet altijd slim is, maar ik vind het leuk om te doen. Als ik bedenk wat ik in totaal al ben verloren, dan schrik ik daar wel van. Dat gaat toch wel om een bedrag tussen de 4000 en 5000 euro, verspreid over de afgelopen 5 jaar.”

„Eigenlijk is het net als roken, het is voor veel mensen ook beter om daar mee te stoppen, maar dat lukt vaak niet. Ik zou nu nog niet helemaal willen en kunnen stoppen met inzetten op wedstrijden, maar het zou wel beter zijn voor mijn portemonnee. Achteraf denk ik wel: ik had ook andere dingen met dat geld kunnen doen. Het is toch in totaal zo’n 4 à 5 keer het bedrag dat ik nu in totaal heb.”

Wat is je beste financiële tip aan anderen?

„Dat is misschien een beetje tegenstrijdig, als ik kijk naar mezelf. Maar wees je bewust van waar je geld naartoe gaat. En zorg dat je niet in de schulden terecht komt. Achteraf betalen bij bestellingen is tegenwoordig heel makkelijk, maar schulden zijn zo gemaakt.”

