Deze dingen zijn de afgelopen tijd duurder geworden (of worden dat)

Het zijn roerige tijden bij de kassa. De prijzen van verschillende producten en diensten zijn de afgelopen jaren flink opgeschroefd. Deze keer zijn het postzegels, de autoverzekering en zonnepanelen die eraan moeten geloven.

Onlangs zijn ook de prijzen van een sigaretten en shag flink verhoogd.

Deze dingen zijn duurder geworden

Postzegels

PostNL heeft vandaag aangekondigd de prijs van een postzegel per 1 juli met 5 cent te verhogen tot 1,14 euro. Afgelopen januari ging die prijs ook al omhoog, toen van 1,01 naar 1,09 euro. De prijs voor verzending van een brief naar het buitenland gaat van 1,75 euro naar 1,80 euro. Het versturen van een aangetekende brief kost 1 euro extra. De prijs voor het versturen van een pakket blijft hetzelfde.

Hoewel het aantal bezorgde pakketjes in het eerste kwartaal toenam, zien de cijfers van PostNL er verder niet al te florissant uit. Zo lag de hoeveelheid post die het bedrijf verwerkte in de eerste maanden van dit jaar ruim 12 procent lager in vergelijking met dezelfde periode in 2023. De post- en pakketbezorger zag afgelopen kwartaal de omzet licht dalen en het bedrijfsresultaat was 9 miljoen euro negatief.

Tegelijkertijd heeft PostNL te maken met stijgende kosten, vooral voor lonen. „We vinden het niet leuk om consumenten met deze tussentijdse tariefwijziging te moeten confronteren. Het is echter nodig omdat we nog steeds vijf dagen per week de post bezorgen, maar er veel minder post is en de kosten almaar hoger worden”, zegt Maurice Unck, directeur Mail bij PostNL.

Eerder pleitte PostNL al om niet meer elke dag te post te bezorgen, maar om de dag. Volgens Unck zit het postbedrijf aan de „grens” van wat ze kunnen doen om postbezorging betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden.

Zonnepanelen

Steeds meer energieleveranciers rekenen extra kosten voor zonnepanelen, zoals terugleverkosten en hogere tarieven. Vandebron was vorig jaar de eerste leverancier die terugleverkosten vroeg, daarna volgden ook Eneco, Essent en Vattenfall. Er wordt verwacht dat alle leveranciers uiteindelijk overstag zullen gaan.

De terugverdientijd van zonnepanelen is door de extra kosten voor een gemiddeld huishouden opgelopen naar meer dan tien jaar. Dat zegt energievergelijker Keuze.nl op basis van eigen onderzoek.

Mensen die zonnepanelen hebben gekocht, zijn woest, blijkt uit een artikel dat vandaag in De Telegraaf staat. „Het is schandalig wat de energiebedrijven ons flikken, en dat de overheid dit laat gebeuren”, klaagt Marco Berkeij. „Wij zijn van plan om onze zonnepanelen uit te zetten of te laten verwijderen als het na afloop van ons contract niet rendabel is”, zegt Annemarie de Mooij.

Autoverzekering

De premies voor autoverzekeringen zijn in het eerste kwartaal met 8,2 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld betaalt een autobezitter die in het eerste kwartaal van 2024 een autoverzekering afsloot 862 euro per jaar aan premie. In 2023 was dat nog 797 euro, heeft Autoverzekering.nl uitgezocht.

Onder andere de hoge inflatie en de toegenomen schade aan auto’s zorgen ervoor dat de premies omhoog zijn gegaan. De gemiddelde stijging van de premies is het grootst bij een allriskverzekering, namelijk 9 procent. Voor een WA-verzekering geldt een stijging van 8,4 procent. De WA beperkt cascoverzekering is het minst hard gestegen, gemiddeld met 7,1 procent ten opzichte van vorig jaar.

