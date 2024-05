Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van zomerse temperaturen tot stevige buien: dit is het weer deze week en tijdens het Pinksterweekend

Houd deze week zowel je paraplu als je zonnebrand bij de hand. Na in het weekend nog te zijn getrakteerd op droog en zonnig weer, staat ons een stuk wisselvalliger weerbeeld te wachten. Wat hebben de weergoden precies voor ons in petto?

Weerbureau Weeronline doet een voorspelling.

Dit wordt het weer vandaag, morgen, donderdag en vrijdag

De week begint vandaag met 20 graden of meer. Lokaal kunnen wel al enkele flinke buien voorkomen, met onweer en windvlagen. Morgen wordt het opnieuw warm. Er worden zelfs zomerse temperaturen verwacht. Die kunnen oplopen tot wel 27 graden, dus het is geen overbodige luxe om je goed in te smeren. Er staat wel een matige tot vrije krachtige wind. Daarbij zijn soms windvlagen mogelijk van 50 tot 60 km/uur. In de namiddag en avond is er weer kans op buien.

Vanaf woensdag koelt het langzaam af naar 20 graden in het binnenland en 15 graden langs de kust. Dat zijn volgens Weeronline gebruikelijke temperaturen voor de tijd van het jaar. Het blijft regenachtig, vooral op donderdag. Mogelijk komt regionaal onweer voor.

Vrijdag worden er regionaal stevige buien verwacht. Opgelet: ook op de regenachtige dagen blijft de zon regelmatig doorbreken. De zon schijnt dan krachtig, dus ook dan is het goed om je te in te smeren.

Wat wordt er voor het Pinksterweekend voorspeld?

Dit weekend hebben de meeste mensen een lang weekend door Pinksteren. Hierin krijgen we waarschijnlijk te maken met wisselvallig weer. Hoewel de weersverwachting nog vrij onzeker is, lijkt het tijdens Pinksteren iets frisser te worden dan afgelopen weekend.

De zon krijgt wel wat meer ruimte dan op donderdag en vrijdag. Temperaturen liggen rond de 19 graden, met eventueel uitschieters tot 22 graden. Daarnaast is de kans op regen ongeveer zestig procent. Dat betekent dat er flinke buien kunnen overtrekken, maar het wordt niet kletsnat.

