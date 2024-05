Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met je huisdier naar de dierenarts? Veel baasjes gaan niet of schatten kosten te laag in

Hartstikke leuk en gezellig, een huisdier hebben. Maar ja, je schattige hond of kat kan ook iets mankeren. Soms is daar – arm dier – een bezoek aan de dierenarts bij nodig. Wat kost dat eigenlijk? Een huisdierenverzekaar testte de kennis van huisdierenbaasjes via een onderzoek. Wat blijkt: zij zitten vaak bijzonder naast het goede antwoord.

Nederlandse huisdierbaasjes zijn zich onvoldoende bewust van de kosten die bij de zorg voor een huisdier komen kijken. Dat blijkt uit het genoemde recente onderzoek van huisdierenverzekeraar Figo. De Nederlandse baasjes schatten de kosten voor een medische behandeling bij de dierenarts vaak zo’n vijf à zes keer lager in dan realistisch is. Daardoor komen zij voor verrassingen te staan na een bezoekje aan die dierenarts.

De knip trekken voor de dierenarts

Daar ga je dan met je zielige hond, kat of kanariepiet. Of met je varken of naaktslak (maar dat is een ander verhaal en dat lees je hier). Sommige baasjes geven bijzonder hoge bedragen uit voor allerlei fratsen met het huisdier, denk aan verjaardagspartijtjes of het bezoeken aan een ‘holistisch gedragscoach’. Maar dat wat écht nodig is? Daarvoor moet je bij de dierenarts simpelweg de knip trekken. Hoeveel flappen je erin moet stoppen, aan die kennis ontbreekt het bij velen. En gaan we als baasjes eigenlijk wel naar de dierendokter?

Uit het onderzoek is gebleken dat ruim 70 procent van de Nederlandse honden- en kattenbaasjes vindt dat hun favoriete viervoeter minstens dezelfde zorg en behandeling verdient als zijzelf. Toch geeft 65 procent aan de dierenarts alleen te bezoeken wanneer dit echt hoognodig is. De voornaamste reden hiervoor is de hoogte van de kosten; meer dan 40 procent van de ruim duizend deelnemers aan het onderzoek noemt de prijzen onredelijk. Hier speelt het gebrek aan bewustzijn van de kosten een belangrijke rol.

‘Gebroken pootje? 347 euro’

De gemiddelde medische kosten voor een huisdier bij de dierenarts zijn in het afgelopen jaar met 10 procent per behandeling gestegen (bron: DigiRedo). De medische kosten die de baasjes verwachten en wat er werkelijk moet worden afgetikt, verschilt nogal. Een voorbeeld: Nederlandse kattenbaasjes denken, zo komt gemiddeld uit het onderzoek, dat de behandeling voor een gebroken pootje hen 347 euro kost. In werkelijkheid, afhankelijk van de complexheid van de breuk en het onderzoek wat nodig is, kan dit oplopen tot wel 2000 euro. Eén op de vijf hondenbaasjes geeft aan het bedrag dat hij of zij bereid is per jaar te betalen aan zorgkosten (dit wordt op gemiddeld 1400 euro geschat) niet direct op te kunnen brengen.

Pascale Fuchs is ondernemer in de dierenbranche en directeur Dierenartsen Spoed Telefoon. Zij herkent de verhalen: „Tijdens spoeddiensten merken we dat mensen regelmatig aangeven te wachten met het bezoeken van de dierenarts, omdat ze de kosten niet kunnen dragen. Of ze hebben bezoek aan de dierenarts uitgesteld. Op het moment dat het echt niet meer gaat, zijn ze aangewezen op spoedzorg, wat hogere kosten met zich meebrengt. Baasjes verwachten steeds vaker dat hun geliefde huisdieren dezelfde zorg en behandeling krijgen als mensen. Dat betekent dat de dierenarts moet investeren in geavanceerde apparatuur, up-to-date kennis en gespecialiseerde trainingen om aan die verwachtingen te kunnen voldoen. Behandelingen kosten daardoor meer tijd, middelen en expertise dan voorheen.”

Omdat een dierenarts voor hen te duur is, heeft 14 procent van de hondenbaasjes en 11 procent van de kattenbaasjes in het verleden weleens een medische behandeling voor hun huisdier uitgesteld.

Zijn er oplossingen?

Een verzekering voor je huisdier afsluiten om de dierenarts beter te kunnen betalen, kan natuurlijk een oplossing zijn. Exacte verzekeringscijfers zijn niet bekend, maar schattingen variëren dat 3 tot 8 procent van de Nederlandse huisdierbezitters een verzekering hebben.

58 procent van de respondenten van het onderzoek vindt dat mensen, voordat ze een huisdier aanschaffen, eerst verplicht een screening of test zouden moeten ondergaan. Dit om zeker te stellen dat ze de zorg voor een huisdier aankunnen. Meer dan de helft is van mening dat alleen mensen die zich de zorg voor een huisdier kunnen veroorloven (en dus een dierenarts kunnen betalen) een huisdier zouden mogen nemen.

