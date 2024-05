Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geschilderd portret van prinses Catherine zorgt voor ophef: ‘Wie is dit in hemelsnaam?’

De nieuwe cover van het Britse magazine Tatler zorgt voor behoorlijk wat ophef op social media. Het geschilderde portret van prinses Catherine had een eerbetoon moeten zijn aan haar ‘moed en waardigheid’, maar roept juist veel verbaasde en verontwaardigde reacties op.

Het portret, dat gemaakt is door kunstenares Hannah Uzor, pronkt op de nieuwe editie van het magazine Tatler. Maar volgens fans lijkt het portret in de verste verte niet op ‘hun’ prinses Catherine.

Prinses maakte video over kankerdiagnose

Uzor maakte het portret naar aanleiding van de recente kankerdiagnose van de prinses. Het is een eerbetoon waarmee de kunstenares de ‘kracht en moed’ van Catherine wilde laten zien. Ze raakte naar eigen zeggen geïnspireerd door de video die Catherine deelde over haar kankerdiagnose. „Al mijn portretten zijn opgebouwd uit lagen van persoonlijkheid, opgebouwd uit alles wat ik erover kan vinden”, zei ze eerder.

Ondanks alle goede bedoelingen is het portret nu doelwit van spot en verontwaardiging. Het schilderij, dat gebaseerd is op het eerste staatsbanket in 2022, tijdens een bezoek aan Zuid-Afrika, krijgt bepaald geen positieve reacties.

Veel negatieve reacties

Vooral op X stromen de negatieve reacties binnen. „Beschamend. Dit had nooit gepubliceerd mogen worden”, schrijft iemand. „Heeft prins Willian een nieuwe vrouw? Wie is dit in hemelsnaam?”, vraagt een ander zich af.



Erm it says “Princess of Wales” but who on earth is this 👀 has #PrinceWilliam got a new wife 🤔 pic.twitter.com/UeQWZQ6bnM — DEE 🏆🏆🏆🏆🏆 (@duchessofpoms) May 22, 2024



This Portrait of Our lovely Princess Catherine The Princess of Wales by Tattler is embarrassing and should never have gone into publication #PrincessCatherine #PrincessofWales #IstandwithCatherine #IStandWithPrincessCatherine pic.twitter.com/GFh8JWRIih — Lee Hood (@Mofoman360) May 22, 2024

En ook onder een bericht van Tatler op Instagram wordt veel gereageerd. „Ik zou mijn geld terug vragen”, merkt iemand op. Een andere criticus noemt het portret van prinses Catherine ‘lachwekkend’. „Wat een belediging. Tatler, je zou je moeten schamen om dit op de cover te zetten. Zelf een kind zou het beter gekund hebben.”



Portret Catherine ‘van historische omvang’

Tatler beschrijft de cover met het portret van Catherine zelf als „van historische omvang”. „We waren verheugd om de Brits-Zambiaanse kunstenares Hannah Uzor opdracht te geven de geliefde en zeer gerespecteerde prinses van Wales te schilderen.”

