Doorgedraaide liefde voor huisdieren: fotoshoots, vakantiefeestjes en duizenden euro’s aan accessoires

Beestachtige Liefde is de pakkende titel van een nieuwe serie over huisdieren. Over doorgedraaide liefde voor huisdieren beter gezegd. Al zien de baasjes van de katten, honden, hamsters, vogels of wat dan ook dat natuurlijk heel anders.

Huisdieren meenemen naar kantoor is al amper meer raar, als je de serie ziet. Metro schreef er eerder over. ‘Doorgedraaid’ in de kop boven dit artikel klinkt niet zo aardig. Maar de zender die Beestachtige Liefde uitzendt, KRO-NCRV, spreekt zelf van ‘hoe de liefde voor onze huisdieren kan omslaan in gekte’. De online serie komt op naam van Brandpunt+ en is vanaf vandaag te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3.

Aan het eind van een werkweek zien we zo’n ‘gekke’ serie bij Metro wel zitten. Althans, Erik Jonk van de tv-rubriek Blik op de Buis wel. Geen eigenaar van huisdieren, zelden tot nooit uitgenodigd voor een uitbundige hondenparty. Maar er naar kijken? Ha!

😺 Huisdieren in Nederland Nederlanders zijn dol op huisdieren. We leven in ons land met ruim 17 miljoen mensen… met 27 miljoen huisdieren. Uit onderzoek van 3Vraagt blijkt dat maar liefst 3 op de 5 jongeren hun huisdier ziet als familielid. 45 procent van de baasjes viert de verjaardag van het ‘beest’.

Van gevaarlijke wilde katten tot glibberige slangen en van onschuldige hamsters tot lieve hondjes en katten, we hebben in ons land van alles op het gebied van huisdieren rondlopen en -gibberen. Wat deze dierenvrienden over hebben voor hun lievelingen lijkt grenzeloos: professionele fotoshoots, uitgebreide verjaardagspartijtjes en duizenden euro’s aan ontelbare accessoires… Alles wordt uit de kast getrokken om de liefde voor deze viervoeters te bezegelen (en via sociale media uit te dragen).

Jill noemt haar chihuahua ‘haar dochter’

Uit de onvoorwaardelijke liefde voor huisdieren komt dus gekte voort, aldus KRO-NCRV. Dat is aan de deelnemers die zich voor Beestachtige Liefde lieten filmen totaal niet af te zien. We zien alleen maar totale overgave (kijkt lekker, hoor). Zo hebben we Jill (33 jaar) en haar chihuahua Juicy. Juicy wordt 13 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd. Compleet met een honden-partyplanner, hondentaart, hondenvriendjes, hondenballonnen, hondenslingers en hondencadeautjes. „Van een kind wordt een verjaardag gevierd dus ook van mijn hondje.”

Innerlijke gehalte huisdieren in balans brengen

Aan huisdieren die een beetje van het padje zijn, is ook gedacht. Dan ga je bijvoorbeeld naar holistisch hondengedragscoach Kesley (24). Ze helpt andere mensen om een betere relatie met hun viervoeter te krijgen aan de hand van edelstenen en essentiële oliën – én met hulp van haar collega: hond Bommel. Wat er met die edelstenen wordt gedaan? Nou ja, iets om ‘het innerlijke gehalte van een viervoeter weer in balans te brengen’. We zien een voorbeeld van een hond die regelmatig is gebeten, heel sneu. Zijn bazin heeft het dier altijd bij andere viervoeters weggehouden, ‘waardoor hij de hondentaal niet spreekt’.

Ze bestaan, petfluencers

En dan, je kon er op wachten, hebben we ook nog influencers. Petfluencers, want ‘huisdieren’, worden ze genoemd. Petfluencer Debbie (30) heeft vier Britse kortharen. De katten hebben een eigen Instagram-account met meer dan 30.000 volgers waar ze poseren met strikjes, bandana’s en mutsjes. En zo gaat het maar door.

Beestachtige Liefde laat echter, heel keurig, ook een andere kant zien. Xana (25) werkt voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en laat zien hoe het houden van exotische dieren fout kan gaan. Floris is vrijwilliger bij de Dierenambulance. Hij deelt zijn kennis over dieren op social media om andere jongeren te inspireren en bewustzijn over dierenwelzijn te creëren. Daphne is vrijwilliger bij Animal Rights en gaat actief op jacht naar jagers om ze op heterdaad te betrappen en te filmen.

De voice-over van Beestachtige Liefde stelt een terechte vraag. Voor wie doen die bazen en bazinnetjes van huisdieren al dit ‘gedoe’ eigenlijk? Doen zij dat uit onvoorwaardelijke liefde voor hun dier? Of misschien vooral wel voor zichzelf? Oordeel zelf…

Aantal blikken uit 5: 3,5.