Dilemma: ‘Ik ben een vader met verantwoordelijkheden, maar ik haat mijn baan’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Jim (38), die niet gelukkig is met zijn baan, maar wel een gezin moet onderhouden.

„Mijn partner en ik hebben twee kinderen. De oudste is net drie, de jongste één. We hebben het allemaal goed voor elkaar. Een fijne relatie, mooi huis en twee prachtige gezonde kinderen. Daarmee mogen we echt in onze handjes knijpen.

Goed arbeidscontract bij huidige baan

Ik werk voor een bekend commercieel bedrijf (waarvan Jim liever niet de naam noemt, red.). Daar werk ik op kantoor en heb ik een goede leidinggevende functie. Ik stuur mijn afdeling aan, organiseer en los vooral een hoop problemen op als die er zijn.

Daarnaast heb ik een goed arbeidscontract. Ik verdien goed en heb meer vakantiedagen dan gemiddeld. Mijn baas doet niet moeilijk als ik thuis wil werken en als er een kind ziek is, dan is daar vanuit mijn werk alle begrip voor. Ideaal dus, in onze huidige gezinssituatie.

Niet gelukkig met werk

Mijn vrouw werkt drie dagen en zij kan momenteel ook veel thuiswerken, wat gunstig is. Maar mijn financiële aandeel is wel het grootste deel van het gezamenlijke inkomen. En ja, het leven is duur. Twee kinderen, een hypotheek, andere vaste lasten, boodschappen en dan wil je ook nog geld overhouden om leuke dingen te doen.

Het enige probleem is: ik vind mijn baan helemaal niet leuk. Op de een of andere manier kost dit werk mij heel veel energie. Waarom? Er is veel gezeur en gezeik en ik mis uitdaging en voldoening. Als maandag de wekker gaat, sleep ik mezelf met pijn en moeite naar kantoor en kan ik niet wachten tot het weekend is.

Verantwoordelijkheid gezin

Ik voel verantwoordelijkheid voor mijn gezin. Door mijn huidige werk hebben we financiële mogelijkheden en kan ik een hoop moois voor mijn gezin doen. Maar ik breng wel vijf dagen door op de werkvloer en voel me soms diep ongelukkig als ik weer een werkweek trotseer.

Wat ik het allerliefste zou doen? Ik durf mezelf als best handig en creatief te omschrijven. Ik heb altijd in de creatieve maaksector willen werken. In de bouw, meubelmaker, decorbouwer of hovenier? Maar mijn huidige carrièrepad diende zich aan en tja, die financiële kans liet ik destijds niet liggen. Zelf heb ik bedrijfskunde gestudeerd en ik ben totaal niet praktisch opgeleid. Daarnaast vind ik het best spannend om ergens ‘opnieuw’ te beginnen en daarin een risico te nemen.

Dilemma: ‘Werkgeluk of zekerheid?’

Zijn er meer vaders of moeders die voor deze situatie hebben gestaan? Die zichzelf met pijn en moeite naar hun werk sleepten, maar ook een verantwoordelijkheid hadden voor hun gezin? Hoelang houd je zoiets vol? Wat is rendabel en wanneer is het tijd om daarin ook mijn werkgeluk voorop te stellen? Ik hoor graag van Metro-lezers hun advies en ervaringen over hoe zij met zo’n dilemma omgingen.”

