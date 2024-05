Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de impact van het kabinetsakkoord op je portemonnee

Na acht weken onderhandelen waren VVD, NSC en BBB er vorige week eindelijk uit. Er komt een nieuw rechts kabinet en er gaat nogal wat veranderen. Welke impact heeft het kabinetsakkoord op jouw portemonnee?

In de persconferentie over het nieuwe kabinetsakkoord zei PVV-leider Geert Wilders dat dit kabinet ‚Äėgeschiedenis zal schrijven‚Äô. ‚ÄěDe zon gaat weer schijnen in Nederland.‚ÄĚ

Het eigen risico 

Een van de belangrijkste plannen in het kabinetsakkoord is de halvering van het eigen risico, van 385 euro naar 165 euro per jaar. Die verlaging gaat, als alles volgens de plannen van PVV, VVD, NSC en BBB verloopt, in vanaf 2027. Op het eerste gezicht een sympathieke maatregel, maar er zijn veel zorgen dat dit onder meer voor een hogere zorgpremie gaat zorgen. 

‚ÄěHet is niet een maatregel die de rijksbegroting sterker maakt. Halvering van het eigen risico betekent dat het elders betaald moet worden‚ÄĚ, zei econoom Arnoud Boot vorige week in Op1. ‚ÄěMaar het moet nog steeds door de belastingbetaler betaald worden. Misschien wel door hogere zorgpremies.‚ÄĚ

‚ÄěMaar dat is niet noodzakelijkerwijs het enige effect. Er zit eigenlijk een drievoudig prijskaartje aan. De zorg zal aantrekken. Dat betekent extra uitgaven. En de derde kostenpost is bijna bij alle maatregelen die nu voorgesteld worden de echte kostenpost: het betekent dat extra mensen in de zorg nodig zijn als je die vraag aanjaagt. Een waar komen die vandaan?‚ÄĚ

Kinderen en huren 

Er komen meerdere maatregelen voor mensen met een kleine portemonnee. De kinderopvangtoeslag verdwijnt, want de kinderopvang wordt door een herziening bijna gratis voor werkende ouders. Ook het kindgebonden budget en de huurtoeslag gaat omhoog. 

Studeren 

Doe je een jaartje langer over je studie? Dan moet je 3000 euro extra collegegeld betalen. De tijdelijke verhoging van de basisbeurs wordt niet voortgezet en studenten krijgen geen ov-vergoeding meer als ze in het buitenland gaan studeren. Wel krijgt de ‚Äėpechgeneratie‚Äô, de studenten die studeerden in de jaren van het leenstelsel, een eenmalige tegemoetkoming.

Vrije tijd 

Het nieuwe kabinet hoopt de plannen te betalen door de btw op een aantal zaken op te schroeven. Zo gaat de btw op onder meer concert- en theaterkaartjes, hotelovernachtingen, kranten, tijdschriften en kansspelen omhoog. Ook komt er een vliegbelasting. Hoe hoog die is, hangt af van de afstand.

Energierekening 

De salderingsregeling verdwijnt per januari 2027 volgens het kabinetsakkoord. Deze regeling houdt in dat mensen met zonnepanelen op zonnige dagen het teveel aan opgewekte stroom, dat ze terugleveren aan het stroomnet, mogen wegstrepen tegen het verbruik op andere dagen.

Het wordt niet meer verplicht om een warmtepomp te kopen in 2016 en als je een huis bezit, hoef je geen grote investeringen meer te doen om het energielabel omhoog te krijgen. De belasting op gas gaat omlaag. 

Derde schijf in inkomstenbelasting 

Er komt een derde belastingschijf voor middeninkomens. Hiermee wil het kabinet lucht geven aan werkende Nederlanders die tussen wal en schip vallen. Werken moet meer lonen, is het idee. Ook gaat het belastingtarief in box 3 omlaag. Vanaf welk bedrag je belasting betaalt over je spaargeld, vertelden we je al eerder.

