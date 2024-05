Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel spaargeld heb je nodig met een minimumloon in 2024

Waar sparen voor de één een vanzelfsprekendheid is, is het voor de ander knap lastig. Met een minimumloon kan sparen best een uitdaging zijn. Toch adviseert het Nibud ook spaargeld op te bouwen met een klein inkomen. Zo hoog is het geadviseerde spaarbedrag bij een minimuminkomen.

Verdien jij meer dan een minimuminkomen – bijvoorbeeld een modaal salaris? Ook dan is een spaarbuffer belangrijk, stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Hier lees je wat het aanbevolen bufferbedrag is bij een modaal salaris.

Minimumloon in 2024

Sinds januari 2024 kent Nederland het minimumuurloon. Daarmee is het minimum salaris voor iedereen van 21 jaar en ouder gelijk aan 13,27 per uur. Tot eind 2023 werd er in Nederland gewerkt met een minimum dag-, week-, of maandsalaris. Dat pakte voornamelijk gunstig uit voor iedereen met een cao waar een fulltime werkweek van 36 of 38 uur is afgesproken. Voor minder gewerkte uren, kregen zij hetzelfde uitbetaald als een werknemer met een cao van 40 uur.

In onderstaande tabel vind je de huidige bedragen voor het minimumloon zoals afgesproken in Nederland. De genoemde bedragen zijn brutobedragen exclusief vakantiegeld. De genoemde nettobedragen zijn gebaseerd op de bruto-netto rekentool van onafhankelijk vergelijkingsplatform Independer.

Aantal gewerkte uren per week Minimumloon per uur Bruto maandloon Netto maandloon 36 uur 13,27 euro 2086 euro 2025 euro 38 uur 13,27 euro 2201 euro 2092 euro 40 uur 13,27 euro 2318 euro 2161 euro Bron: Rijksoverheid, Bruto-netto calculator van vergelijkingsplatform Independer

Hoeveel spaargeld bij minimumloon?

Voor onverwachte uitgaven adviseert het Nibud om spaargeld achter de hand te hebben. De hoogte van deze buffer is afhankelijk van verschillende factoren zoals je woonsituatie, gezinssamenstelling en het wel of niet bezitten van een auto. In onze berekening gaan we uit van een werknemer met een huurwoning, zonder partner of kinderen, niet in het bezit van een auto.

Netto maaninkomen Geadviseerde spaarbuffer 2025 euro 5350 euro 2092 euro 5400 euro 2161 euro 5400 euro Bron: Nibud, Bufferberekenaar

De buffer is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Bij een inkomen van 2092 euro netto per maand adviseert het Nibud een totale buffer van 5400 euro. Het grootste deel van de buffer is gereserveerd voor de inboedel; dat gaat om een buffer van 3800 euro. Het Nibud rekent op 500 euro onvoorziene kosten en dan wordt er 1100 euro begroot voor onderhoud aan huis en tuin.

Ben jij in het bezit van een auto, of heb je kinderen? Dan wordt er een grotere buffer geadviseerd. En is jouw buffer nog niet toereikend of lukt het (nog) niet om te sparen? Dan adviseert het Nibud om te streven naar een spaarbedrag van maandelijks 10 procent van je netto inkomen. In dit geval zou dat gaan om ongeveer 200 euro per maand. Benieuwd hoe je dat het beste kunt aanpakken? Dit bespaarplan kan je helpen. Op zoek naar meer spaartips? Via onderstaand artikel vind je al onze tips op een rij.

