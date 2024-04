Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de rijkste landen in de Europese Unie (en Nederland scoort weer hoog)

Nederland is het op drie na rijkste land in de Europese Unie. Dat blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorige week bleek ook dat Nederlanders gemiddeld de hoogste financiële buffer van de EU hebben: 152.520 euro.

De rijkste landen van de EU

Nederland blijft steken op de vierde plaats op de Europese lijst van bruto binnenlands product (bbp) per inwoner, een maatstaf voor de materiële welvaart in een land. Volgens het CBS was het bbp per inwoner vorig jaar bijna 58.000 euro. Dat is anderhalf keer zo veel als het gemiddelde in de Europese Unie van bijna 38.000 euro. Om tot dit cijfer te komen heeft het CBS de totale omvang van de economie van vorig jaar gedeeld door het aantal inwoners.

Het rijkste land is (alweer) Luxemburg. Dat land heeft binnen de EU al jaren het hoogste bbp per inwoner. Dit komt door het relatief grote aantal financiële instellingen in het land. Ook werken in Luxemburg relatief veel personen die er niet wonen. Op de tweede plek staat Ierland, waar ook veel buitenlandse multinationals gevestigd zijn. Denemarken staat op de derde plek, gevolgd door Nederland. De top tien wordt aangevuld met Oostenrijk, Zweden, België, Duitsland en Frankrijk.

Het laagste bbp per inwoner

Bulgarije heeft met bijna 15.000 euro het laagste bbp per inwoner. Dit is ruim 2,5 keer lager dan het EU-gemiddelde. Andere landen die slecht scoren zijn Roemenië, Kroatië, Polen en Hongarije.

Het CBS maakt wel een kanttekening bij de lijst: de verschillen in prijspeil kunnen groot zijn tussen de landen. Dat houdt bijvoorbeeld in dat mensen in Nederland minder goederen kunnen kopen dan mensen in Bulgarije. Als er rekening wordt gehouden met het prijsniveau, schuift Nederland een plekje op in de ranglijst. Het prijspeil is namelijk in Nederland lager dan in Denemarken.

Het CBS gaf eerder aan dat de relatief hoge plek van Nederland laat dit zien dat ons land aantrekkelijk is als vestigingsland voor bedrijven. Maar volgens een recent onderzoek van werkgeversvereniging VNO-NCW is Nederland juist veel minder aantrekkelijk geworden voor het bedrijfsleven.

