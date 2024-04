Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze beroepen veroorzaken het vaakst gehoorschade

Een piep in je oor, hoofdpijn, moe, overprikkeld en gehoorverlies. Dagelijks worden er zo’n 900.000 mensen blootgesteld aan harde geluiden op hun werk. En ondanks de arbowet staat gehoorschade door lawaai op het werk al jaren in de top-3 van de vaakst gemelde beroepsziekten. Vandaag, op International Noise Awareness-dag, wordt er wereldwijd stilgestaan bij gehoorschade.

Mensen met gehoorschade door hun werk melden zich vaker ziek en hebben ook meer vermoeidheidsklachten of burn-outs dan mensen zonder gehoorschade, blijkt uit onderzoek van het CZ. Bovendien wijzen steeds meer onderzoeken erop dat gehoorschade een risicofactor vormt voor dementie.

Meest lawaaierige beroepen

Volgens de Arbo is het schadelijk om acht uur in 80 decibel te werken. Als het geluid harder is, kan iemand al binnen een werkdag gehoorschade oplopen.

Dit zijn de meest lawaaierige beroepen volgens de Arbo en audiciens:

Grondpersoneel luchthaven

Bouwvakkers

Muzikanten

Fabrieksarbeiders

Kinderopvangmedewerkers en leerkrachten

Gymdocenten

Zwembadpersoneel

Vrachtwagenchauffeurs

Politieagenten

Metaalbewerkers

Defensiepersoneel

Personeel in horeca of op evenementen

Gehoorschade bij gymleraren

Ook gymleraren klagen al jarenlang over de slechte akoestiek in gymzalen. Uit onderzoek van Fontys Hogescholen blijkt dat zij gelijk hebben: het geluid komt boven de wettelijke veilige geluidsnorm van 80 decibel en is daarmee te hard.

„Wij zijn hier enorm van geschrokken en ik vind het ook ernstig dat gymleraren die zulk belangrijk werk leveren nu eigenlijk geen veilige werkomgeving hebben”, zegt onderzoeker Saskia Tuinder tegen Pointer. „We zien in onze eerste metingen dat er in alle onderzochte zalen overschrijdingen zijn. Dan moet je denken aan geluidsniveaus boven de 80 decibel, maar in een aantal van de onderzochte zalen sloeg de meter zelfs uit tot 88 dB of 92 dB (red. geluid vergelijkbaar met een voorbijrazende trein).”

Gehoorbescherming

Werkgevers hebben de wettelijke verplichting om alle schades bij hun personeel te voorkomen, dus ook gehoorschade. Zo moeten zij voorlichting geven over gevaren van het werken in veel lawaai en bij een geluidsvolume van 80 decibel gehoorbescherming aanbieden. Vanaf 85 decibel moet het personeel verplicht gehoorbescherming dragen. Ook moeten werkgevers proberen het geluid te beperken, door bijvoorbeeld stillere machines aan te schaffen.

