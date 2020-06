Vijf nep-bankmedewerkers opgepakt

Vier mannen een vrouw zijn opgepakt, omdat ze zogenaamde bankmedewerkers speelden. Met alle gevolgen van dien.

Tikkie-fraude, bankfraude, fraude met fitnessartikelen; cybercriminaliteit is populair in coronatijd. Maar gelukkig is er nu ook goed nieuws. Omdat er de afgelopen tijd dan 200 aangiften zijn gedaan met betrekking tot cybercriminaliteit, zijn er nu vijf personen aangehouden. De aangiften zijn gedaan door veelal oudere slachtoffers; die tezamen meer dan 4 miljoen euro zijn kwijtgeraakt.

Zogenaamde ‘veilige rekening’

De personen die zijn aangehouden zijn twee mannen van 23 en 30 uit Veendam, een 23-jarige man en een 25-jarige vrouw uit Hilversum en een 21-jarige man uit Amersfoort. Zij worden verdacht van oplichting, computervredebreuk en witwassen.

De verdachten benaderden bewust oudere mensen en deden alsof ze medewerkers van de bank waren. Ze adviseerden de slachtoffers hun geld over te maken naar een zogenaamde veilige rekening, bijvoorbeeld omdat er een hack zou dreigen. De bedragen die zo werden gestolen, varieerden van 10.000 tot 100.000 euro.

27.500 euro kwijt in een uur

Zoals bijvoorbeeld de vader van Nando van Overveld. Hij verloor in een uur 27.500 euro. Dat was al zijn gespaarde geld. De criminelen hadden zich goed voorbereid: ze deden alsof ze een medewerker van ING waren en belden zelfs met een ING-nummer. Nando deelde het verdrietige verhaal, en vrienden zetten een crowdfunding op. Gelukkig voor hem werd het geld binnen een paar dagen bij elkaar verzameld. Nando vindt het belangrijk dat het verhaal van zijn vader blijft worden gedeeld, om zo andere mensen te waarschuwen.

Dit is de liefste man ter wereld: mijn vader. Maandag 25 mei, met zijn pensioen in zicht, financieel VOLLEDIG uitgekleed… Gepostet von Nando van Overveld am Donnerstag, 28. Mai 2020

Auto’s en dure merkkleding

Bij de doorzoekingen in woningen van een aantal verdachten werden grote geldbedragen, dure merkkleding en auto’s, sim-kaarten, telefoons en computers in beslag genomen. Alle vijf zitten nu in voorarrest en moeten zich naar verwachting eind dit jaar voor de rechter verantwoorden. Het onderzoek is nog niet afgerond, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, laat het OM weten.

