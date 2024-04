Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is de gemiddelde financiële buffer van Nederlanders (hoogste bedrag van de EU)

Hoe hoog is jouw financiële buffer? Nederlanders zitten relatief goed in de slappe was, zo blijkt vandaag. En dat niet alleen: we kregen er gemiddeld jaarlijks ook een relatief hoog bedrag bij, de afgelopen twintig jaar.

Weet je zelf niet zo goed hoe hoog je financiële buffer moet zijn? Metro zette eerder op een rijtje op hoeveel geld je ongeveer moet rekenen, per salaris. We spraken onlangs ook de 49-jarige Annet, die vindt dat haar buffer altijd 30.000 euro moet zijn.

Gemiddelde financiële buffer van Nederlanders

Nederlanders hebben gemiddeld een financiële buffer van 152.520 euro, het hoogste bedrag van de EU. In de afgelopen 20 jaar kregen we er jaarlijks 3590 euro bij, eveneens hoger dan wat andere inwoners van de EU kregen. Dit alles blijkt uit een rapport van Allianz Trade, een kredietverzekeraar, die keek naar hoeveel extra geld de inwoners van de negen belangrijkste EU-landen opbouwen (met sparen, beleggen en pensioengeld).

Een belangrijke kanttekening is wel dat het hier om een gemiddeld bedrag gaat, niet de mediaan. Het gemiddelde van iets kan flink vertekend worden door uitschieters, bijvoorbeeld mensen die erg veel geld hebben (wist je trouwens dat je rijkste vrienden vaak het gierigst zijn?). De mediaan is het bedrag, in dit geval, dat het vaakst voorkomt. Wat dat voor Nederlanders is, vertelt het rapport niet.

Volgens Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade, is de leidende positie van Nederlanders de afgelopen twintig jaar te danken „aan het sterke pensioenstelsel”. „Kijken we naar de laatste tien jaar, zien we een duidelijke terugval. Pensioenfondsen moesten kortingen doorvoeren. Ook de inflatie van de laatste jaren heeft ‘het appeltje voor de dorst’ van de Nederlanders bovengemiddeld hard geraakt.”

Hoe groeit dit geld?

Uit het rapport blijkt dat extra geld op twee manieren kan groeien: door opbrengsten (zoals rente, dividend of waardevermeerdering van effecten) of door nieuw ‘vers’ geld opzij te zetten. Geeroms: „Nederland en Finland zijn kampioen in de eerste categorie. Duitsland en Oostenrijk zijn vooral van het extra sparen. Over de langere termijn levert beleggen veel meer op, maar je hebt ook meer te maken met heftige schommelingen. Zoals bijvoorbeeld in 2022. Als je dan ook nog een klap krijgt van 10 procent inflatie gaat even hard de verkeerde kant op.”

Je kunt bij het Nibud precies uitrekenen hoe hoog jouw financiële buffer moet zijn.

