Vandaag Inside-heren smullen van Mark Rutte die Pepijn van Houwelingen de les leest

De Vandaag Inside-mannen smulden gisteravond in de uitzending van het fragment waarin Pepijn van Houwelingen (Forum voor Democratie) op zijn nummer wordt gezet door demissionair minister-president Mark Rutte.

Dinsdag debatteerde de Kamer over het buitenlandbeleid van het kabinet. Dit ging onder andere over Oekraïne. Eén fragment hieruit ging gisteren gretig rond op social media.

Van Houwelingen zei in het debat tegen Rutte dat er „zat voorbeelden van landen zijn die niet zijn opgestaan, dus die oorlog hebben gevoerd en die oorlog verloren hebben”. „We zijn in 1830 ook grondgebied verloren, zoals de president ongetwijfeld weet als docent.”

Hierna corrigeert Rutte Van Houwelingen meermaals. „Weer iemand die denkt dat de Belgische afscheiding in 1830 was. Die was in 1839.” De voorzitter geeft Rutte gelijk. „We kunnen er een grap over maken met zijn allen”, gaat Van Houwelingen verder, waarna de minister-president terugkaatst: „Het is geen grap, het is een feitelijke correctie.”

Bekijk het fragment hier:



Beeld voor de liefhebber. pic.twitter.com/0616rBTwFC — Anton Vink (@anton_vink_) April 17, 2024

Vandaag Inside-mannen smullen van fragment

In Vandaag Inside glijdt het gesprek gisteravond naar Rutte. Volgens analist Johan Derksen zit hij niet meer echt met zijn hoofd bij zijn huidige functie als minister-president. „Nederland interesseert hem geen reet meer, hij is echt alleen maar met de NAVO bezig.” Presentator Wilfred Genee begint over het fragment. „Er was gisteren een Europees debat, over land verdelen en weggeven, ook met Oekraïne. Toen zei Pepijn van Houwelingen iets en werd hij even op zijn nummer gezet. Rutte was ouderwets scherp.”

De heren kijken naar het bewuste fragment en lachen er kostelijk om. „Wel heel goed”, grijnst Derksen. „Ik vind dat zo’n druiloor, die Pepijn van Houwelingen. Oh, wat een engerd is dat.” Tafelgast Rutger Castricum is het met hem eens. „Als je als Rutte daarmee nu in debat moet, dan wil je toch ook weg. Dan wil je naar de NAVO.”

