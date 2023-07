Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel spaargeld heb je minimaal nodig als buffer per salaris

Een gezonde financiële toekomst begint met een solide spaarbuffer. Maar hoeveel spaargeld moet je eigenlijk bij elkaar sparen als buffer, op basis van je salaris, om jezelf te beschermen tegen onverwachte uitgaven en financiële tegenslagen?

Voordat we duiken in de vraag hoeveel je per salaris moet sparen, is het cruciaal om te begrijpen waarom een spaarbuffer zo belangrijk is. Het leven is onvoorspelbaar en onverwachte gebeurtenissen zoals medische noodgevallen, autopech of plotselinge werkloosheid kunnen iedereen overkomen.

Een gezonde spaarbuffer fungeert als een financieel vangnet dat je helpt deze uitdagingen het hoofd te bieden zonder in de schulden te raken. Onafhankelijk kennis- en adviescentrum Nibud heeft een tool ontwikkeld waarmee je per situatie (en salaris) kunt berekenen wat een gezonde hoeveelheid spaargeld is. Dit zijn trouwens de dingen waar miljonairs nooit geld aan uitgeven, maar jij waarschijnlijk wel.

Tijd voor een spaarplan

Het ideale bedrag voor een spaarbuffer varieert, afhankelijk van je individuele omstandigheden. Zo weegt het mee of je in een één of twee-inkomensgezin leeft. Maar het maakt ook uit of je een huur- of koopwoning hebt. Wel of geen kinderen en een eventuele auto maakt ook een aanzienlijk verschil.

Het opbouwen van een spaarbuffer vergt discipline en consistentie. Volgens het Nibud zijn de volgende drie stappen belangrijk om überhaupt een buffer te kunnen opbouwen.

1. Bereken 10 procent van je salaris

Het Nibud adviseert om 10 procent van je netto inkomen te sparen. Belangrijk dus om te achterhalen hoe hoog dat bedrag voor jou is.

2. Start met 10 procent sparen

Tien procent lijkt op het eerste oog misschien niet veel, toch kan het best een bedrag zijn om plots apart te zetten. Lukt het niet meteen om dit geld direct op een spaarrekening te zetten? Dan kunnen deze acht spaartips je wellicht helpen.

3. Automatisch sparen

Een bekende truc, maar automatisch sparen kan een handig hulpmiddel zijn om geld opzij te zetten. Boek het geld direct over op een andere rekening, zo leer je jezelf aan dat het resterende bedrag je nieuwe besteedbaar inkomen is.

Het spaargeld als minimale buffer per salaris

Om een idee te geven van een veilige buffer, schetsen we in onderstaande tabel verschillende situaties. In de voorbeelden gaan we ervan uit dat het huidige bufferbedrag nog op nul staat. Als er in de tabel rekening wordt gehouden met een auto, gaan we uit van een tweedehands auto in de compactklasse. Het salaris in de tabel verwijst naar een netto maandsalaris.

In de voorbeelden waarbij rekening is gehouden met een koopwoning, gaan we uit van een woning met een woz-waarde van tussen de 300.000 en 450.000 euro.

Netto maandinkomen Gezinssamenstelling Woning Auto Buffer 1.857 euro (minimumloon) Alleenstaand Huurwoning Nee 5050 euro 2.550 euro (modaal) Alleenstaand Huurwoning Ja 10.250 euro 3.825 euro (1,5 keer modaal) Alleenstaand Koopwoning Ja 12.850 euro 4.500 euro Samen Huurwoning Nee 8.900 euro 5.100 euro (2 keer modaal Samen, twee kinderen Koopwoning Ja 16.250 euro

Check ook het bedrag dat je per maand zou moeten sparen om op je 65ste miljonair te zijn. En bereken zelf je spaarbuffer via Nibud.