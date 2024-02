Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo kort is de werkweek in Nederland (en in de rest van de EU)

In Nederland werkt iets meer dan de helft van de werkenden fulltime. Niet alleen Nederlandse vrouwen, maar ook mannen werken parttime. Maar hoeveel uur werken we gemiddeld in Nederland? En hoe doen we het ten opzichte van andere EU-landen, hoe is de werkweek daar?

Deeltijdcultuur in Nederland

In 2023 werkte 52 procent van alle werkende Nederlanders fulltime. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een werkweek langer dan 35 uur wordt gerekend als een fulltime werkweek.

In 2013 werkte 75 procent van de Nederlandse werkende mannen fulltime. In 2023 was dat 71 procent. Het CBS maakt onderscheid tussen grote en kleine deeltijdbanen. Een grote deeltijdbaan wordt gedefinieerd als een werkweek tussen de 20 en 35 uur. Een kleine deeltijdbaan als een baan van minder dan 20 uur per week.

Geslacht Arbeidsduur 2023 (in procenten) 2013 (in procenten) Mannen Minder dan 20 uur 12 12,3 Vrouwen Minder dan 20 uur 20,6 27,8 Mannen 20 tot 35 uur 17,3 12,5 Vrouwen 20 tot 35 uur 48,3 44,7 Mannen Meer dan 35 uur 70,6 75,1 Vrouwen Meer dan 35 uur 31,1 27,5

In bovenstaande tabel vind je het volledige overzicht van de verdeling tussen parttime en fulltime banen in Nederland onder mannen en vrouwen.

Gemiddelde werkweek in de EU

In alle EU-landen (27 in totaal) wordt er door een groter aandeel van de bevolking fulltime gewerkt dan in Nederland. Toch heeft Nederland percentueel gezien het grootste aandeel werkenden, ten opzichte van andere EU-landen. Om die reden wordt er gemiddeld per inwoner dus toch meer uur gewerkt dan in sommige andere EU-landen.

Het gemiddeld aantal gewerkte uren per inwoner (tussen de 15 en 65 jaar) in de EU is 25,6 uur per week. In Nederland is het gemiddeld aantal gewerkte uren per week (verspreid over alle inwoners tussen de 15 en 65 jaar) 26,3 uur.

Plaats Land Aantal uur 1 Italië 21,9 2 België 23,5 3 Spanje 23,7 4 Griekenland 24,3 5 Kroatië 24,7 6 Frankrijk 24,9 7 Luxemburg 25,1 8 Roemenië 25,1 9 Oostenrijk 25,4 10 Finland 26,2 11 Ierland 26,3 12 Nederland 26,3 13 Denemarken 26,4 14 Duitsland 26,7 15 Slowakije 27,1 16 Portugal 27,5 17 Bulgarije 27,6 18 Cyprus 27,7 19 Zweden 27,9 20 Letland 28 21 Slovenië 28,5 22 Polen 28,6 23 Litouwen 28,7 24 Estland 28,7 25 Hongarije 28,8 26 Tsjechië 28,8 27 Malta 29,3

In bovenstaande tabel vind je het volledige overzicht van het gemiddeld aantal werkuren per week per EU land.

