Specialistisch schoonmaker Tuğrul Çirakoğlu: ‘Het lijkvocht liep de hele woning door’

In Metro’s podcast De Werkvloer bestoken we iedere aflevering een andere beroepsexpert met vragen. Dit keer: specialistisch schoonmaker en ondernemer Tuğrul Çirakoğlu (34), die in 10 jaar tijd de meest extreme situaties heeft schoongemaakt.

Vers afgestudeerd aan de universiteit verstuurt Tuğrul Çirakoğlu sollicitatiebrief na sollicitatiebrief. Tevergeefs; reacties blijven uit. Daarop besluit hij het heft in eigen hand te nemen: hij start hij zijn eigen schoonmaakbedrijf.

Tuğrul Çirakoğlu in De Werkvloer

Çirakoğlu start met schoonmaken na huisfeesten, maar gooit het al snel over een andere boeg. Nu – tien jaar later – is hij met zijn bedrijf Frisse Kater gespecialiseerd in het schoonmaken van de meest vervuilde plekken. Van woningen doorlopen met lijkvocht, tot badkamers gevuld met 150 kilo poep; hij heeft het allemaal gezien.

In de nieuwste aflevering van Metro‘s podcast De Werkvloer hoor je hoe hij terugblikt op zijn meest extreme schoonmaakklus en bespreken we hoe hij zijn bedrijf heeft opgebouwd. Vandaag te beluisteren via je favoriete podcast-app of via onderstaande link.

