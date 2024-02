Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Psycholoog Launspach: ‘Productiviteit en efficiëntie is niet hetzelfde’

Lijstjes maken, taken afvinken en alles uit je dag halen. Wie houdt er niet van? Maar zijn we niet veel te veel gefocust op productiviteit? Met die vraag kloppen we in Metro’s podcast De Werkvloer aan bij psycholoog Thijs Launspach.

Zo’n 25 procent van de jonge werkenden tussen de 18 en 34 jaar oud heeft last van burn-outklachten, blijkt uit het meest recente onderzoek van TNO en het CBS. De hoogste tijd om die cijfers serieus te nemen. Daarom brengen we iedere podcastaflevering een bezoek aan de psycholoog.

De drang naar productiviteit

Thijs Launspach schreef verschillende boeken over stress en mentale gezondheid, heeft een eigen podcast en deelt wekelijks zijn inzichten in de krant. Dit keer leggen we hem de volgende stelling voor: we willen te graag productief zijn. Is dat zo?

„Ik denk dat daar wel wat in zit”, begint Launspach. „We zijn productiviteit en efficiëntie steeds belangrijker gaan vinden”, voornamelijk in het kenniswerk. „Er ligt veel nadruk op productief zijn en output leveren”, weet Launspach. Dat is belangrijk geworden. Maar wat minder belangrijk lijkt, is de vraag: wat doen we dan eigenlijk?

Efficient versus productief

Er is een verschil tussen productief zijn en efficient zijn. „Als je productief wil zijn, doe je zo snel mogelijk zoveel mogelijk taakjes”, legt Launspach uit. Maar in veel gevallen blijkt dat helemaal niet zo efficient.

„Efficient zijn gaat over; welke taken doe je? Waar besteed je je aandacht aan?” Daar gaat het weleens mis, omdat we te veel willen doen in weinig tijd, legt Launspach uit. Daarnaast laten we ons verleiden om allerlei dingen te doen die misschien helemaal niet zo nuttig zijn.

Efficient zijn gaat over; welke taken doe je?

„Er zit ook iets verslavend in productief zijn. Het is heel fijn om lijstjes af te vinken. In het Duits noemen ze dat entlistungsfreude“, vertelt de psycholoog. In die gevallen zetten mensen allerlei extra dingen op de lijst – dingen die ze toch al zouden doen – alleen maar om te kunnen afvinken.

Volgens Launspach zouden we onze takenlist bewuster moeten samenstellen. Doe je dezelfde dingen als ieder ander? Dan zul je ook hetzelfde bereiken. Besteed je meer aandacht aan de dingen die écht belangrijk zijn? Dan zul je resultaat boeken.

Meer weten of benieuwd naar het hele advies? Je hoort er alles over in de nieuwste aflevering van Metro’s podcast De Werkvloer.

https://www.metronieuws.nl/geld-carriere/2024/02/specialistisch-schoonmaker-tugrul-cirakoglu-het-lijkvocht-liep-de-hele-woning-door

Reacties