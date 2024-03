Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Warner Bros ziet vervolg op Barbie ‘absoluut’ zitten

Zou er dan toch een vervolg op Barbie komen? Wat betreft Filmstudio Warner Bros wél. De filmstudio ziet het „absoluut zitten” om een vervolg op de succesvolle film te maken. Dat zei topvrouw Pam Abdy van de filmstudio in een gesprek met The Media Show van de BBC.

Abdy zei dat de partijen „continu in gesprek zijn” over een eventueel vervolg, maar wijst er op dat het afhangt van regisseur Greta Gerwig of er een vervolg komt.

Barbie

Barbie was de meest succesvolle film van 2023 met een wereldwijde opbrengst van 1,4 miljard dollar. De film maakt zondag bij de uitreiking van de Oscars kans op de prijs voor beste film, maar bij een aantal andere belangrijke categorieën werd de film gepasseerd. Zo zijn regisseur Gerwig en hoofdrolspeelster Margot Robbie niet genomineerd in de categorie beste regisseur en beste actrice. Dat doet „natuurlijk” wel pijn, zei Abdy.

Abdy was aan de andere kant wel optimistisch over het feit dat Barbie is genomineerd voor de prijs voor beste film. „Er is altijd een kans” dat Barbie die prijs nog wint, zei de baas van Warner Bros.

‘Het hangt allemaal af van Greta’

Al sinds de release van de Barbie-film wordt er gespeculeerd over een mogelijk vervolg. „Daar kunnen we geen commentaar op geven”, zei Noah Baumbach, een van de makers van Barbie, eind vorig jaar in het Amerikaanse tv-programma 60 Minutes.

Ook regisseur Greta Gerwig liet zich er niet over uit. „Daar kan ik geen commentaar op geven. Ik bedoel, de waarheid is… ik denk dat we het wel zullen zien”, klonk ze mysterieus tijdens het interview.

Margot Robbie, die de rol van Barbie vertolkte, zou een tweede Barbie-film wél zien zitten, vertelde de actrice al eerder tegen E! Nieuws. Maar ook zij tempert de verwachtingen van fans. „Ik weet het niet. We hebben alles gegeven voor die eerste film. Ik kan me niet voorstellen wat we nog meer kunnen doen”, zei Robbie destijds. „Het hangt allemaal af van Greta. Ik zou het niet zonder haar willen doen.”

Gerwig zei eerder al „helemaal leeg” te zijn na de film. „Op dit moment is dit alles wat ik in me heb. Na elke film denk ik altijd dat ik nooit meer een ander idee zal krijgen en dat ik alles wat ik heb willen doen, gedaan heb. Op dit moment ben ik helemaal leeg.”

