Dilemma: ‘Waarom vind ik 30 worden zo beangstigend?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Daniël (29), die worstelt met een dertigersdilemma en 30 worden beangstigend vindt.

„Nog even en ik ben jarig en dan word ik dertig jaar. En op de een of andere manier zie ik daar vreselijk tegenop. Zo erg dat ik eigenlijk niet eens mijn verjaardag wil vieren en deze dag aan me voorbij wil laten gaan.

Bijna 30

Ik heb voor mijn idee nog een heleboel zaken niet op de rit. In mijn twintiger jaren was ik heel erg zoekende en eigenlijk ben ik dat nog steeds. Ik werk inmiddels als accountmanager voor een groot bedrijf in de Randstad. Daar verdien ik een aardig salaris, maar met het huidige dure leven, vliegt ook dat er maandelijks net zo hard weer uit. Echt gespaard heb ik niet en om nou te zeggen dat ik mijn baan heel leuk vind? Nee, niet echt.

Ik zit momenteel in een relatie van ruim twee jaar. En hoewel we het goed rooien met elkaar, weet ik ook niet of onze relatie voor langere tijd is. Ik heb gewoon mijn twijfels. We hebben leuke momenten samen, maar soms voel ik ook benauwdheid, het gevoel alsof er iets mist en ik nog meer van mijn leven moet maken.

Dertigersdilemma: gezin stichten of leven omgooien?

Ik woon nog steeds in mijn geboortestad. Mijn vrienden kopen huizen, behalen zakelijke successen en stichten een gezin. De één na de ander vertelt dat hun partner zwanger is.

Op de een of andere manier voelt het alsof ik definitieve keuzes moet gaan maken. Ga ik verder met het leven dat ik nu heb? Ga ik een toekomst opbouwen met mijn vriendin en mezelf meer vastleggen? Of is het nu de tijd om het anders te gaan doen?

Twijfels

Twijfels en angst belemmeren me in het maken van keuzes. En ik weet gewoon niet wat ik wil in het leven. Ergens voel ik een enorme maatschappelijke tijdsdruk. Alsof ik alles op de rit moet hebben. En aan de andere kant wil ik me nog helemaal niet vastleggen. Nu ik de dertig nader, voelt het alsof ik het moet weten.

Wonen jullie al samen? Zouden jullie kinderen willen? Wat verdien je? Gaan jullie op wintersport? Wat voor auto rijd je? Ik krijg een soort blinde paniek van dit soort vragen. Ik ben namelijk blij als ik het einde van de maand mijn rekeningen kan betalen en kijk ernaar uit als ik weer eens op vakantie kan.

Dilemma: ‘Dertig worden is eng’

Hoe ga je om met zo’n dertigersdilemma? Ik had nooit gedacht dat ik me hier druk om zou maken, maar het voelt alsof de tijd tikt. Alsof ik mijn volwassen leven op de rit moet hebben en nee, dat heb ik totaal niet. Hoe gaan andere (bijna) dertigers hiermee om? Wellicht kunnen zij wat bemoedigende woorden delen.”

