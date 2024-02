Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Nicole (29): ‘Ik heb 70.000 euro spaargeld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 29-jarige Nicole, die sinds kort ook haar spaargeld in het buitenland onderbrengt.

Beroep: zelfstandig online marketeer

Netto inkomen: 4000 tot 6000 euro (op basis van jaarcijfers 2023)

Woonsituatie: koopwoning

In 2020 heeft Nicole de stap gezet om als online marketeer voor zichzelf te beginnen. De jaren daarvoor heeft ze flink gespaard om een zakelijke buffer op te bouwen. Bovendien is sparen haar met de paplepel ingegoten.

„Mijn ouders zijn fanatieke spaarders. Een deel van mijn zakgeld en het geld dat ik later verdiende moest ik opzij zetten. Dat vond ik toen niet leuk, maar nu ben ik daar heel blij mee.”

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

In totaal heeft Nicole zo’n 70.000 euro spaargeld. Daarnaast heeft ze nog zo’n 12.000 euro aan beleggingen.

„Er staat 19.000 euro bij de Rabobank. Daarnaast heb ik nog 17.000 euro bij Bunq, dat is een Nederlandse bank met één van de hoogste spaarrentes. Eind vorig jaar heb ik voor het eerst een deel van mijn spaargeld overgezet naar buitenlandse banken.

Dat vond ik spannend, maar nadat ik me erin had verdiept, kwam ik erachter dat heel veel banken onder het depositogarantiestelsel vallen. Tot 100.000 euro ben je dan verzekerd. Nu staat er 26.000 euro bij een Belgische bank tegen een rente van 3,3 procent. Daarnaast heb heb ik nog 8000 euro op een Zweedse depositorekening staan. Dat geld heb ik stapsgewijs overgeboekt en staat voor een jaar vast.”

Vind je het belangrijk om een buffer te hebben?

„Ja, omdat ik ondernemer ben is mijn spaargeld ook een soort zakelijke buffer. Voor mij voelt het comfortabel om een half jaar salaris achter de hand te hebben. In loondienst zou het voor mij niet nodig zijn om zoveel spaargeld achter de hand te hebben.”

Vond je het spannend om te gaan ondernemen?

„Zo’n stap is natuurlijk altijd spannend, maar ik heb alle risico’s goed uitgedacht. Uiteindelijk bleek de spanning niet echt gegrond. Ik bleef achter met de vraag: wat is het ergste dat er kan gebeuren? Het ergste zou zijn om niets te verdienen. Dankzij de buffer was ook dat risico gedekt.

Financieel ben ik er flink op vooruit gegaan. Toen ik vier jaar geleden in loondienst werkte, verdiende ik 2500 euro netto per maand. In het eerste kwartaal als zelfstandig ondernemer ging ik daar al overheen.”

Wat heeft het je gebracht om te gaan ondernemen?

„Voornamelijk veel ervaringen. Je leert allerlei extra dingen, de sales-kant, klantbeheer, juridische zaken. Daarnaast geeft het me vrijheid. Vaak werk ik zo’n 3 tot 4 dagen per week, maar ik verdien nu een stuk meer dan voorheen. Overigens maakte ik in het begin, toen ik net fulltime ging ondernemen, een stuk meer uren.”

Hanteer je een spaarstrategie?

„Nee, ik spaar geen vast bedrag, omdat er niet iedere maand evenveel geld binnenkomt. Mijn uitgaven zijn wel iedere maand ongeveer gelijk. De maandelijkse uitgaven zijn zo’n 3000 euro.”

„Van het overige geld spaar en ik beleg ik een deel. Sinds drie jaar beleg ik ook maandelijks voor mijn pensioen. Dat gaat momenteel om 450 euro per maand. Dat geld beschouw ik nu niet als eigen vermogen, dat is echt voor later.

Vorig jaar september heb ik een nieuw huis gekocht. Voorafgaand aan de aankoop heb ik veel gespaard en ook wat beleggingen verkocht om meer spaargeld ter beschikking te hebben. Mijn eerste huis kocht ik in 2018 voor 175.000 euro. Ik kon 145.000 euro hypotheek krijgen en daarnaast heb ik een starterslening van 30.000 euro bij de gemeente afgesloten. Dat huis heb ik verkocht voor 270.000 euro. De overwaarde heb ik weer in de nieuwe woning gestoken.”

Hoe besteed jij je geld?

„De hypotheek en de energierekening zijn grote kostenposten. Verder ga ik graag uiteten en op reis. Daarnaast geef ik ook aan goede doelen; momenteel is dat 10 procent van mijn netto inkomen.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, want sparen doe ik met een doel. Vorig jaar was het huis een duidelijk doel, daar kwam ook veel geld voor de inrichting bij. Dan spaar ik en daarna geef ik het ook uit. Nu spaar ik voor een extra aflossing van de hypotheek en er komt een airco.”

Zijn er dingen waar je meer geld aan uitgeeft dan je eigenlijk zou willen?

„Ja, kleding. Daar geef ik zo’n 180 tot 200 euro per maand aan uit. Vorig jaar was dat ook nodig, omdat ik heel veel ben afgevallen en een compleet nieuwe garderobe nodig had. Dit jaar wil ik daar minder geld aan uitgeven. Ik probeer meer tweedehands te kopen en Vinted is tegenwoordig favoriet.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik ben heel blij met mijn financiële situatie. Misschien zou ik toch willen leren om nog iets makkelijker geld uit te geven. Ik word heel blij van een oplopende spaarrekening, maar soms mag ik wel wat meer genieten. Zelf, maar ook door te delen met anderen.”

Wat is je beste financiële tip?

„Werk met spaardoelen. Koppel een bedrag en een einddatum aan je doel. Bereken hoe veel je dan moet sparen om je doel te behalen en zorg dat het spaarbedrag automatisch wordt overgeschreven. Nog een tip: spaar bij een andere bank. Dan is het spaargeld toch wat minder in beeld. Tot slot zou ik zeggen: sparen is niet stom. Een spaardoel is een doel voor jezelf, dus je spaart ook voor jezelf.”

