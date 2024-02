Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Staking vrachtpiloten mag doorgaan, maar: ‘Niet ten koste van Valentijnsdag’

De voormalige Martinair-vrachtpiloten mogen doorgaan met hun staking bij KLM, maar de staking mag niet ten koste gaan van alle bestellingen voor Valentijnsdag. De luchtvaartmaatschappij had de rechter gevraagd de donderdag begonnen werkonderbreking te verbieden, maar die ziet daar geen reden voor.

Wel moet initiatiefnemer vakbond AVV de stakingen minstens acht uur voor het vertrek van de betreffende vlucht aankondigen en mogen deze tot Valentijnsdag geen vluchten met bloemen verstoren.

Valentijnsdag in de problemen

De ongeveer 150 betrokken piloten werden ontslagen toen Martinair opging in KLM, maar kwamen jaren later op last van de rechter weer in dienst. Nu eisen zij gelijke rechten en meer loon. De stakende piloten vormen maar een klein deel van de in totaal ongeveer 3500 piloten van KLM en ze worden alleen ingezet op vrachtvluchten. Toch heeft AVV gezegd dat de staking kan leiden tot ernstige vertraging voor vrachtvluchten en mogelijk zelfs tot uitvallende vluchten. Hierdoor kunnen bestellingen voor Valentijnsdag in de problemen komen.

De rechtbank in Haarlem vindt echter de stakingen hoe dan ook gerechtvaardigd in de strijd om een nieuwe cao. Wel stelt de rechtbank dat vluchten met bloemen voor Valentijnsdag niet in het geding mogen komen.

De voormalige Martinair-vrachtpiloten probeerden afgelopen tijd al via de kantonrechter af te dwingen om volgens de cao van KLM te worden betaald. Maar die ging daar niet in mee, onder meer omdat Martinair vroeger ook een eigen cao had. KLM heeft AVV, net als de grotere pilotenvakbond VNV, wel uitgenodigd voor overleg over een nieuwe vrachtcao.

Vliegen met één piloot

Er zijn niet alleen zorgen over de vrachtvluchten met bloemen voor Valentijnsdag, maar ook over vliegen in het algemeen. Zo vroegen verkeersvliegers op Schiphol maandag aandacht voor een volgens hen „zorgelijke ontwikkeling in de luchtvaart”: het plan om nog maar één piloot in de cockpit te laten. Het betreft een plan van bijvoorbeeld vliegtuigfabrikant Airbus, waarbij technologie wordt ingezet om de nu nog aanwezige tweede piloot te vervangen. Maar volgens pilotenvakbond VNV is niet bewezen dat dit de veiligheid bevordert.

Sterker nog, twee samenwerkende vliegers in de cockpit zijn volgens VNV essentieel. „Internationale studies en de praktijk tonen aan dat de mens de essentiële factor is voor een hoge veiligheidsstandaard in de luchtvaart. Een systeem ontbreekt het bijvoorbeeld aan creativiteit, veerkracht, leiderschap, teamwerk en overlevingsinstinct”, bepleit de pilotenbond. „Wij staan achter nieuwe technologie die ten goede komt aan die veiligheid. Twee piloten die samenwerken met die technologie, brengen de veiligheid naar een hoger niveau.”

