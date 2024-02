Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Carnaval vieren? Haal je kaplaarzen maar alvast uit de kast

Wie een vrij blote outfit voor carnaval in gedachten had, moet misschien een plan B verzinnen. Het weer tijdens het carnavalsweekend wordt mogelijk vrij wisselvallig.

Weeronline voorziet op zaterdag aangename temperaturen onder de rivieren, maar het ziet er niet naar uit dat het droog blijft.

Maar: van de wind hebben carnavalsvierders in ieder geval haast géén last.

Regenachtige carnaval

Zaterdag kan het overdag 13 graden worden. Voor begin februari is dat een aangename temperatuur, maar Weeronline waarschuwt wel dat er regen kan vallen. Het zijn geen grote plensbuien en er zullen ook genoeg droge perioden zijn, maar misschien zijn kaplaarzen tijdens carnaval dit jaar geen overbodige luxe.

Vanaf zondag wordt het iets kouder, maar ook dan is het met een graad of 10 nog vrij zacht. Ook de nachten verlopen zeker niet koud met temperaturen die uitkomen tussen 4 en 7 graden.

Na het weekend kouder

Na het weekend nemen de neerslagkansen af en zet de temperatuur de dalende trend voort. Wie doordeweeks nog doorgaat met carnaval vieren, doet er dus goed aan zich warm aan te kleden.

Vanaf maandag wordt het overdag niet veel warmer dan een graad of 7 en in de nachten ligt het kwik rond het vriespunt. Dat zijn vrij normale waarden voor de tijd van het jaar, maar wel een stuk kouder dan de afgelopen tijd. Lokaal is in de nachten een graadje vorst mogelijk en zeker in de ochtenduren kan het koud zijn. Neerslag valt er nauwelijks, maar een enkele lokale bui is niet uitgesloten.

Het is nog even afwachten hoe het weerbeeld zich de komende dagen precies ontwikkelt. Volgens Weeronline komt dat door koude en zachte lucht die zich de komende periode in de buurt van ons land bevinden. Onduidelijk is nog welke luchtstroom de overhand krijgt. Kleine verschuivingen kunnen voor grote veranderingen in zowel temperatuur als weerbeeld zorgen.

