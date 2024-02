Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik had 10.000 euro schuld’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 47-jarige Dirk, die minimaal 3000 tot 4000 euro achter de hand wil hebben.

Naam: Dirk

Beroep: inbedrijfssteller warmtepompen

Woonsituatie: huurwoning in Duitsland

Netto maandsalaris: 3100 euro uit Nederlands loondienst, 500 euro uit bijbaan in Duitsland.

Na zijn scheiding leert Dirk via Facebook zijn huidige vriendin kennen. Zij woont in Duitsland en inmiddels is hij ook vertrokken naar Duitsland en hij zou op den duur graag in Duitsland een huis kopen. Toch werkt hij nog voor een Nederlandse baas. „Qua pensioen is dat beter en ook voor de AOW-opbouw is dit voordeliger. In Duitsland zijn de pensioenen toch kleiner.”

Naast het werk als inbedrijfssteller van warmtepompen heeft hij in Duitsland een extra baan. Netto levert dat hem zo’n 500 euro per maand extra opbouw. „Ik probeer zo wat op te bouwen, zodat we uiteindelijk een huis kunnen kopen.”

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Ik kom uit een gezin van vijf, met een vader, moeder en drie broers. Mijn moeder werkte in deeltijd, mijn vader fulltime. We kwamen niets tekort, maar hadden het ook niet breed. We gingen bijvoorbeeld niet vaak op vakantie. Ik denk dat ik in 18 jaar tijd één keer op vakantie ben geweest. We maakten wel kleinere uitstapjes, maar als kind vond ik het best jammer dat we niet vaker weggingen. Ik was nieuwsgierig naar nieuwe plekken en wilde graag meer zien.”

„Op jonge leeftijd ging ik zelf al geld verdienen, ik denk dat ik 12 was. Ik begon met tuintjes en fietsen opknappen. Ik wilde altijd al met mijn handen werken. Het werken werd wel aangemoedigd door mijn ouders en ze vonden het ook goed dat ik zelf geld wilde verdienen. Ik was gek op computers, dus daar spaarde ik voor.”

Kun je je herinneren hoe het was toen je voor het eerst op jezelf ging wonen?

„Ik was 17 jaar oud en ik deed allerlei uitzendopdrachten. Ik werkte overal en nergens, los, vast. Ik vond dat best lastig vol te houden en het was ook best moeilijk rondkomen. Dan had ik weer twee weken een opdracht, een week niets en dan weer ergens drie weken aan de slag.

Ik heb altijd al met elektrotechniek willen werken. Ik heb een opleiding op mbo-2 niveau gedaan in Leeuwarden tot elektromonteur. Later heb ik bij grote bedrijven gewerkt, maar daar was ik toch niet echt thuis. Ik heb jaren een beetje gezworven in het werk en uiteindelijk ben ik terug naar school gegaan. Ik ben nog een mbo-3 opleiding werktuigbouwkunde gaan doen, dat is een hele goede keuze geweest. Daarna heb ik werk gevonden dat ik leuk vind.”

Welke rol speelt geld voor jou?

„Geld is noodzakelijk en een buffer achter de hand hebben is belangrijk, maar geld is voor mij geen hoofddoel in het leven. Ik vind het wel belangrijk zo’n 3000 tot 4000 euro achter de hand te hebben voor noodgevallen. Niet zo lang geleden ben ik verhuisd, zulke dingen kosten een hoop geld. Dan is een buffer wel belangrijk.”

Heb je ooit problemen gehad met geld?

„Ja, er is wel een tijd geweest dat ik de rekeningen niet kon betalen. Zolang je vast werk hebt en altijd wat wegzet, dan komt het wel goed. Maar de problemen waren toentertijd voor mij best hoog opgelopen. In totaal had ik zo’n 10.000 euro schuld. Dat was voordat ik de omslag maakte naar ander werk. Ik ben daaruit gekomen door toch weer nieuw werk te zoeken en doordat ik toen een nieuwe opleiding ging doen werd het makkelijker werk te vinden.

Als je geld nodig hebt, dan ga je er toch alles aan doen geld te verdienen, zonder te stelen, natuurlijk. Ik ging overal bijklussen. Tuin-klussen, helpen met boodschappen doen. Zo kon ik altijd net mijn hoofd boven water houden. Achteraf ben ik best trots dat ik daar zelf uitgekomen ben. Maar toch heeft het me ook wel neerslachtig gemaakt in die periode. Toen het einde eenmaal in zicht was, werd het makkelijker.”

„In mijn huidige functie is er heel veel werk beschikbaar en nu verdien ik genoeg. Af en toe is het wel stressvol en ik zit drie uur per dag in de auto, maar het salaris is goed. Die extra baan in Duitsland heb ik erbij genomen om toch wat extra opzij te kunnen zetten. Ik ben alleenverdiener en met het gezin gaat er toch iedere maand zo al 2000 euro op aan de vaste lasten. Met wat extra blijft er ook meer over voor leuke dingen.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Ik zou wat minder kunnen werken en wat meer tijd hebben voor plezier, maar het zou mij niet gelukkiger maken.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Ja, ik vind dat sommige mensen wel te veel hebben. De ongelijkheid vind ik wel heel groot. De één heeft een miljoen over en de ander een tientje. In de top van bedrijven zouden mensen wel wat minder kunnen verdienen en wat meer verdelen over hun personeel, wat mij betreft.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Gevoelsmatig zeker. Ik ben zelf ook wel een makkelijke deler. Ik vind het verschrikkelijk als ik zie dat iemand niets heeft, waarschijnlijk omdat ik zelf weet hoe het is om het moeilijk te hebben. Als ik geld heb, dan wil ik dat anderen daar ook van kunnen genieten. Vind het verschrikkelijk als ik zie dat iemand niets heeft. Ik wil dat een ander daar ook van kan genieten.

Mijn vrienden hebben dat in die periode ook voor mij gedaan. Je vraagt zelf natuurlijk niet snel iets, maar ik vond het heel fijn als iemand je dan een keertje mee uiteten nam, of dat ik toch een avondje mee kon gaan stappen. De mensen die dicht bij mij staan, wisten ook wel van de problemen. Dat merk je ook aan iemand.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Dat vind ik lastig. Je hebt het nodig, maar ik denk niet dat je daar echt gelukkig van wordt.”

