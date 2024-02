Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gasprijs naar laagterecord: dit zijn nu de goedkoopste leveranciers

Oorlogen en crisissen om ons heen, maar de gasprijs is lager dan in jaren. Wil je écht voor een dubbeltje op de eerste rang, check dan direct ook even de goedkoopste leveranciers.

Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne en de sancties die daarop volgden, schoot de gasprijs omhoog. Inmiddels is alles weer redelijk gestabiliseerd en nu het voorjaar staat te trappelen, gaan de energieprijzen sowieso weer omlaag. Voor de minder bedeelden is er overigens wel weer een nieuwe energiecompensatie in Nederland.

Laagste gasprijs sinds energiecrisis

Uit gegevens van vergelijkingswebsite Keuze.nl blijkt dat de gasprijs voor consumenten nieuw laagterecord heeft bereikt. Bij veel energieleveranciers ligt de gasprijs momenteel op 1,20 euro, maar de goedkoopste zitten nu rond de 1,17 per kubieke meter. Dit is het laagste niveau sinds het begin van de energiecrisis.

Top 5 goedkoopste energieleveranciers qua gas

Er wordt hevig geconcurreerd op de energiemarkt, maak daar gebruik van. Dit is de huidige top 5 van energieleveranciers met de goedkoopste gasprijzen. Dit op basis van op basis van 2500 kWh verbruik op 1.000 kubieke meter.

Leverancier Prijs per kWh Prijs per m³ Innova Energie € 0,26 € 1,17 Budget Energie € 0,24 € 1,17 Greenchoice € 0,25 € 1,17 ENGIE € 0,31 € 1,17 PowerPeers € 0,27 € 1,16 Eneco € 0,28 € 1,16

Jaaroverzicht 2023-2024

Vergeleken met januari is de gasprijs voor vaste contracten met ongeveer 5,5 procent gedaald, terwijl de prijs voor variabele contracten slechts met 1,3 procent is afgenomen. Check ook het onderstaande jaaroverzicht, waaruit blijkt dat de vaste gasprijs voor consumenten met 26 procent is gedaald ten opzichte van 2023. Deze grafiek toont de dalende trend van de gasprijzen in de periode 2023-2024.

Tips om te besparen

Besparen is altijd fijn, maar voor het milieu blijft het goed om zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Daarvoor hebben we simpele, maar heel effectieve, tips op een rijtje gezet.

