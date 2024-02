Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Kirsten (32): ‘Ik heb 75.000 euro op mijn spaarrekening’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 32-jarige Kirsten, die ongeveer 3000 euro netto verdient.

Beroep: kinder- en jongerenwerker

Netto maandinkomen: 3045 euro

Woonsituatie: sociale huurwoning (750 euro per maand)

De Spaarrekening van Kirsten

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening?

„75.000 euro.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Het kan beter, maar ook slechter. Onlangs heb ik een aanvraag gedaan voor salarisverhoging. Eerder werkte ik namelijk ook nog bij een andere werkgever, maar daar ben ik gestopt. Bij mijn huidige werkgever ben ik begonnen als starter, waardoor ik lager ben ingestapt dan bij het andere werk. Daar verdiende ik dus al meer. Daarom zou ik datzelfde ook bij mijn huidige werkgever willen verdienen.

Ondertussen ga ik ieder jaar één trede omhoog. Het grote voordeel is wel dat ik bij deze werkgever onbetaald verlof kan opnemen. Vorig jaar ben ik een half jaar naar Zuid- en Midden-Amerika geweest. Het is voor mij een vereiste in een baan om die vrijheid te hebben.”

Hoe heb je de spaarrekening opgebouwd?

„Naast mijn studies heb ik altijd gewerkt. Eerst heb ik een mbo-opleiding Sociaal cultureel werk gedaan, daarna hbo Cultureel maatschappelijke vorming.”

„Al op de basisschool ben ik begonnen met folders rondbrengen. Toen verdiende ik niet veel, maar alle beetjes helpen. Iedere euro telt. Vanaf mijn 16e heb ik iedere zaterdag gewerkt als postbezorger. Ik vond het natuurlijk lekker om zelf geld te verdienen. Vanuit huis kreeg ik zakgeld en kleedgeld, maar op een gegeven moment wilde ik ook uitgaan. Dan gaat het hard. Ik houd van leuke dingen doen en op reis gaan. Zodra ik dan in Nederland ben, werk ik veel, zodat ik ook veel leuke dingen kan doen.”

Je bent een half jaar op reis gegaan. Wat heeft dat gekost?

„Dat was ongeveer 11.500 euro. Op voorhand wist ik niet wat ik zou gaan uitgeven, maar daar was ik niet mee bezig. Ik wist namelijk dat ik het geld kon missen. Op reis was ik ook helemaal niet bezig met mijn uitgaven. Ik sliep bijvoorbeeld wel in hostels en niet in hotels, maar dat is ook omdat je daar veel andere reizigers ontmoet. Tegelijkertijd bespaart dat veel geld.

Wat ik altijd doe: ik zoek naar de goedkoopste aanbieder. Als ik kies voor een slaapplaats, dan kijk ik waar ik die plek het goedkoopste kan boeken. Dat scheelt misschien een paar euro, maar daar bespaar je toch geld mee.”

Wat heb je gedaan met je woning in de periode dat je weg was?

„Mijn huis heb ik onderverhuurd voor het bedrag dat ik zelf ook moest betalen. Daar hoefde ik geen extra geld voor. Op mijn 27ste ben ik in dit huis gaan wonen. Tot die tijd heb ik in Nederland bij mijn ouders gewoond. Tussendoor heb ik nog een half jaar in Frankrijk en Zwitserland gewoond. Na die tijd wilde ik wel graag uit huis en ben ik op zoek gegaan naar een sociale huurwoning.

Ik kwam nog in aanmerking voor een jongerenwoning. Daar mag je 5 jaar wonen, dus eigenlijk moet ik er binnenkort uit, maar ik heb voor nu nog uitstel aangevraagd.

Sinds mijn 18e stond ik ingeschreven voor sociale huurwoningen, dat had mijn moeder echt gepusht. Uiteindelijk stond ik heel hoog op de lijst en ben ik zo aan mijn woning gekomen.”

Waar ben je nu naar op zoek?

„Het liefst zou ik een huis willen kopen. Momenteel is dat alleen lastig, omdat ik een vast contract heb van 22 uur per week. De rest van de uren die ik werk zijn uren die ik opvang van collega’s die bijvoorbeeld met zwangerschapsverlof zijn. Met een fulltime contract en mijn spaargeld zou ik best een aardige hypotheek kunnen krijgen.”

Hoeveel geld spaar je per maand?

„Ik heb geen systeem, geen potjes of dat soort dingen. Als ik mijn salaris krijg, stort ik zoveel mogelijk op mijn spaarrekening. Meestal zorg ik dat ik zo’n 150 euro op mijn betaalrekening heb staan. Als ik dan meer nodig heb, dan haal ik dat van mijn spaarrekening.”

„Eigenlijk let ik er allemaal niet zo op. Als ik bijvoorbeeld een kaartje voor een festival wil kopen, dan doe ik dat. Ik heb 75.000 euro achter de hand, dus waarom zou ik het allemaal niet doen? Ik let wel op de boodschappen. Ik hou bijvoorbeeld van zalm, maar dat koop ik dan als het in de aanbieding is. Wat dat betreft let ik wel op de uitgaven. Ik bedenk vaak pas in de supermarkt wat ik ga eten, op basis van de aanbiedingen. Op die manier kun je veel geld besparen.”

Waar geef je je geld aan uit?

„Mijn auto is een maandelijkse kostenpost. De verzekering daarvan kost mij 63 euro per maand. Dan heb ik natuurlijk mijn huis, dat kost 750 euro per maand. Dan nog wat wegenbelasting, benzine, dat soort dingen.

Ik tank trouwens altijd bij de Makro, want dat is goedkoper. Daar let ik ook altijd op. En als ik daar dan niet in de buurt ben, maar wel moet tanken, dan tank ik een klein beetje en ga ik daarna alsnog goedkoop tanken.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Ik vind de ziektekosten in Nederland wel hoog. Ik heb altijd mankementen aan mijn lichaam, dus mijn eigen risico maak ik altijd op en dat vind ik best een hoog bedrag. Ik heb ook een tandartsverzekering, waar ik altijd extra voor moet betalen. Dus alles bij elkaar zijn dat best hoge kosten. Maar je gezondheid is belangrijk, dus daar wil ik ook niet op inleveren.”

Wat is je beste financiële tip?

„Zoals ik zelf doe: let op de boodschappen. Let op aanbiedingen, iedere euro telt. En gebruik de vriezer, veel dingen kun je op een later moment ook nog eten. Dat scheelt ook weer een hoop geld.

En zelf vergelijk ik altijd prijzen. Wil je een nieuwe laptop kopen? Kijk dan eerst even rond. Misschien scheelt het 20 euro, maar als je altijd zo denkt, scheelt het je een hoop geld.”

