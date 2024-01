Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

IKEA houdt vast aan prijsverlagingen ondanks onrust Rode Zee

Winkelketen IKEA gaat dit jaar door met het verlagen van de prijzen van zijn meubels en interieurspullen ondanks de moeilijkheden in de wereldhandel door de aanvallen van de Houthi-rebellen in de Rode Zee. De afgelopen maanden zijn veel containerschepen omgeleid of stil komen te liggen, met hogere prijzen tot gevolg. Maar IKEA zegt genoeg voorraden te hebben om de prijzen verder omlaag te gooien.

Ingka Group, eigenaar van het merendeel van de IKEA-winkels wereldwijd, investeerde eind vorig jaar al 1 miljard euro in prijsverlagingen. Ook dit jaar is het goedkoper maken van producten volgens Ingka-topman Jesper Brodin belangrijker dan het opvoeren van de winstmarge. „Dit jaar koersen we bewust op een lagere winst”, zei Brodin bij het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. Hij voegde toe dat hij producten in de keten nog altijd duidelijk goedkoper ziet worden, na de forse inflatie van de afgelopen jaren.

Inmiddels is de inflatie flink teruggelopen, maar door de onrust in de Rode Zee is de angst voor prijsverhogingen weer gegroeid. Omvaren via de zuidelijke punt van Afrika kost vervoerders namelijk meer tijd en brandstof.

ANP

