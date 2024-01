Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van sociaal tot flexibel: dit zijn de grootste cv-clichés op een rij

Je cv – curriculum vitae – opent deuren naar een nieuwe carrière. Toch lijkt het erop alsof we allemaal dezelfde deur proberen te openen. Nieuw onderzoek analyseerde de meest voorkomende clichés op het cv. Deze tien woorden komen het vaakst voor.

Populaire cv-termen

Voor het onderzoek analyseerde Cvster 7 miljoen cv’s uit 30 verschillende landen. Wat blijkt? Nederlandse sollicitanten neigen in veel gevallen naar dezelfde kernwoorden op het cv. Het woord ‘sociaal’ komt op maar liefst 20 procent van de cv’s voor. Wellicht maakt die karaktereigenschap jou dus tóch niet die unieke kandidaat waar een bedrijf naarstig naar zoekt.

De tien grootste cv clichés

‘Sociaal’ spant dus de kroon. Maar ook ‘leergierig’ blijkt een populaire term om te gebruiken, die komt maar liefst op 18,6 procent van de Nederlandse cv’s voor. Ook flexibel, stressbestendig, zelfstandig en behulpzaam zijn populair. De volledige top 10 vind je in onderstaande tabel.

Top 10 Veelvoorkomende kernwoorden Aantal keer op cv 1 Sociaal 20,3 procent 2 Leergierig 18,6 procent 3 Flexibel 16,8 procent 4 Betrouwbaar 16,1 procent 5 Coöperatief (goed in samenwerken) 14,3 procent 6 Zelfstandig 13.7 procent 7 Stressbestendig 12,2 procent 8 Behulpzaam 12,1 procent 9 Doorzettingsvermogen 12,1 procent 10 Communicatief vaardig 8,9 procent

In totaal zijn er 30 landen onderzocht. In geen van deze landen kwam het woord ‘sociaal’ zo vaak voor als in Nederland.

Tips voor je cv

Wil jij dat jouw cv opvalt? Dan is het belangrijk om je vaardigheden en eigenschappen te specificeren. Zo weet je potentiële werkgever direct wat hij of zij precies aan jou heeft. Daarnaast onderscheid je jezelf zo van de rest van de sollicitanten. Ben jij communicatief sterk? Laat dan bijvoorbeeld weten of jij uitblinkt in schriftelijke- of mondelinge communicatie.

Ga jij op banenjacht? Vermijd de clichés en benadruk je unieke vaardigheden. Als jij net zo sociaal bent als alle andere kanshebbers, dan zul je toch op andere manieren moeten opvallen. Onderzoek wat jou uniek maakt en leg daar de nadruk. Tot slot; maak je cv ook niet te lang, want uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde recruiter slechts 6 seconden naar jouw visitekaartje kijkt.

