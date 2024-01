Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze 9 verschillende type sollicitanten weet je zo te herkennen

In januari kent Nederland een piek in het aantal sollicitanten, blijkt uit cijfers van de Nationale Vacaturebank. Maar welke type sollicitanten weten we te herkennen?

Benieuwd naar de voornaamste redenen waarom mensen wisselen van baan? Een korte reistijd blijkt voor werknemers een steeds belangrijkere factor.

Verschillende type sollicitanten

Natuurlijk is niemand hetzelfde. En ook per sollicitatie kun je anders uit de verf komen als sollicitant. Toch hebben we een aantal verschillende type op een rij weten te zetten, op basis van een analyse van Indeed. Benieuwd in wie jij jezelf of je collega herkent? Je vindt de type sollicitanten hieronder.

Voer jij zelf sollicitatiegesprekken? Dan geven we je ook direct tips hoe het beste met deze sollicitant om te gaan.

De spraakwaterval

Kenmerken: geeft uitgebreide, soms herhalende antwoorden.

De spraakzame sollicitant houdt van praten. Wil jij het gesprek zelf in de hand houden? Stel dan specifieke vragen die geen lange antwoorden vereisen. Hiermee daag je de sollicitant uit om de antwoorden beknopt te houden. Dan weet je ook direct of deze kandidaat de hoofd- en bijzaken weet te scheiden.

De voorzichtige sollicitant

Kenmerken: geeft vage antwoorden of ontwijkt vragen.

Deze sollicitant vermijdt directe antwoorden. Daag ze uit door vragen anders te formuleren of specifieker te maken. Vraag naar concrete voorbeelden of ga in op een specifiek detail. Zo voorkom je dat je om de pot blijft draaien.

De opschepper

Kenmerken: overschat eigen ervaring en kwalificaties.

Vraag vooral door bij vermoedens van overdrijving. Graaf nog even door als je twijfelt over een antwoord. Moedig de sollicitant aan om eerlijk te zijn, door te bijvoorbeeld te benadrukken dat eerlijkheid hoog in het vaandel staat binnen jullie organisatie.

Om iemand op zelfreflectie te beoordelen, kun je vragen naar leermomenten. Daarmee dwing je de kandidaat terug te blikken op momenten die niet perfect waren.

Stille wateren

Kenmerken: geeft korte antwoorden, lijkt verlegen.

Als iemand heel stil is, heb je dat vaak snel genoeg in de gaten. Probeer deze kandidaat vanaf moment één op zijn op haar gemak te stellen. Begin met wat luchtige vragen, benoem wat jullie heeft geënthousiasmeerd over de sollicitatie. Neem een actieve luisterhouding aan en geef positieve feedback om het gesprek vlotter te laten verlopen. Zo moedig je de kandidaat aan meer van zichzelf te laten zien.

De zenuwachtige sollicitant

Kenmerken: fysieke tekenen van nervositeit.

Kalmeer ze door persoonlijke verbindingen te maken en informele vragen te stellen. Dit helpt hen zich op hun gemak te voelen en hun antwoorden beter te formuleren.

De sympathieke sollicitant

Kenmerken: maakt snel een vriendelijke connectie.

Hoewel vriendelijkheid waardevol is, is het belangrijk jezelf eraan te herinneren dat het doel van dit gesprek is de meest geschikte kandidaat te vinden. Ook al is er met deze kandidaat wellicht een snelle klik, houd het gesprek professioneel en focus op de benodigde kwalificaties.

De vinger-wijzer

Kenmerken: wijst snel anderen aan als oorzaak van problemen.

Deze kandidaat herken je door negatieve uitingen over bijvoorbeeld de huidige werkgever of vingerwijzen richting het ov omdat hij of zij zelf te laat is. Probeer deze kandidaat mee te nemen in jullie eigen optimistische houding. Vraag naar de positieve ervaring tijdens zijn of haar carrière en vraag wat er goed ging.

Oog voor detail

Kenmerken: geeft meer details dan nodig.

Een beetje oog voor detail is heel prettig en in sommige vakgebieden is een extreem goed oog voor detail van groot belang. Maar in een sollicitatiegesprek is het niet altijd handig als iemand overal tot in het kleinste detail in duikt. Houd het gesprek op koers door terug te grijpen naar de hoofdvraag.

De pleaser

Kenmerken: zegt op alles ‘ja’ om indruk te maken.

Daag hen uit door vragen te stellen die hun ware mening testen. Stel een vergelijkbare vraag later in het gesprek opnieuw. Dit helpt je te begrijpen of ze oprecht zijn of een wit voetje proberen te halen. Als iemand alles lijkt te kunnen en overal zin in heeft, is het wellicht een goed idee om te vragen of iemand ook weleens heeft geleerd ‘nee’ te zeggen.

Herken jij jezelf in één van deze types? Dan kan het nooit kwaad om je bewust te worden van je eigen houding. Dan kun je in ieder geval zelf kiezen of het wellicht een tandje minder kan, in bepaalde opzichten.

